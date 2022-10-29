Togg paylaştı: İki yeni model daha geliyor

Türkiye'nin uzun yıllardır hayali olan bir proje daha gerçeğe dönüştü.

2018'de başlayan yerli otomobil macerasında büyük gün geldi.

Togg, bugün Gemlik’teki üretim üssünün faaliyete geçecek olması ile seri üretime başlayacak.

2 yeni modelin görüntüsü ilk kez paylaşıldı

Öte yandan Togg'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi.

Togg, 2 yeni modelin daha görüntüsünü ilk kez paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, C-Sedan ve C-X Coupe modelleri yer aldı.

Togg'un paylaşımında, "İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." ifadeleri kullanıldı.