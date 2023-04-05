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Teknoloji TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı! Gemlik'ten böyle uğurlandı
Teknoloji

TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı! Gemlik'ten böyle uğurlandı

Yeniakit Publisher
2023-04-05 23:35:00 - 2023-04-05 23:35:31

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı.

TOGG, Twitter hesabından ilk sevkiyata ilişkin görüntüler paylaştı.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "3 Nisan 2023 - Gemlik’teki Teknoloji Kampüsümüzden ilk sevkiyat. Bu büyük heyecana, gece gündüz demeden özveriyle çalışan 1800’ü aşkın Togg’lunun alın teri ve emeği de eşlik ediyor. İlk günkü heyecan ve tutkuyla" ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

fetösavar

makettir, motoru yok, fabrika değil hangar, motoru italyadan, çin yapımı, devlet malı değil, özel sektör... saçmalamaya devam chp.liler, siz teröristlere böyle yaranamazsınız...
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