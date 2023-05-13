  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uğur Dündar'dan "yuh" dedirten çıkış! Bari yaşından başından utan adam

Ahmet Hakan’dan bomba Muharrem İnce iddiası! Seçimi birinci turda Erdoğan kazanırsa İnce...

Türkiye'den tamı tamına 289 milyar dolarlık kaynak! Bu sorun çözülürse herkes refaha erişecek

Nagehan Alçı’ya büyük şok! Neye uğradığını şaşıracak

Dayısı bile 'P.ç' dedi! Seçim öncesi Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşım

Tüm seçmenlerin dikkat etmesi gereken konu! Kesin okuyun

Savunma sanayisinde ezber bozacak ikinci dalga! KAAN'dan HÜRJET'e onlarca proje...

Seçime saatler kala oldu! Hep birlikte AK Parti’ye katıldılar

Ha CHP/HDP, ha ABD ordusu

Ümraniye'de vatandaşlara hitap eden Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: Bunu Biden'dan aldığın talimatla mı yapacak?
Gündem TOGG, Formula pistine çıktı! Nefes kesen görüntüler! Asfalt böyle ağladı
Gündem

TOGG, Formula pistine çıktı! Nefes kesen görüntüler! Asfalt böyle ağladı

Yeniakit Publisher
2023-05-13 16:53:00 - 2023-05-13 17:08:57
TOGG, Formula pistine çıktı! Nefes kesen görüntüler! Asfalt böyle ağladı

Türkiye’nin gururu yerli ve milli otomobil TOGG, Formula İstanbul Park Pisti’ne çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın kullandığı TOGG, 0’dan 100 kilometre hıza 7 saniyede ulaştı. TOGG aracının İstanbul Park’taki pist turunda muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

Tuzla Belediyesi, Türkiye’nin yerli ve milli üretimi TOGG aracına kavuştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da 34 TB 0934 plakalı TOGG aracını İstanbul Park Pisti’nde kullandı. Başkan Yazıcı, pistin en önemli noktası olan ve Formula 1 yarışlarının en heyecanlı anlarının yaşandığı start - finish düzlüğünde TOGG aracıyla 0’dan 100 kilometre hıza 7 saniyede ulaştı.

TOGG'un tek motorluları 100 km hıza 7 saniyede ulaşırken, çift motorlu olanlar 4.8 saniyede ulaşabiliyor.

TOGG aracının İstanbul Park’taki pist turunda muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

“TOGG’UN performansı çok iyi”

Başkan Yazıcı, “Tuzla Belediyemizin artık bir TOGG aracı var. Akıllı cihazımızın donanımı ile beraber, yazılımlarını kontrol ettik. Bir de performans analizi yapmak için Tuzla sınırları içerisinde bulunan İstanbul Park’ta deneyelim dedik. Aracımızın donanımının içerisindeki yazılımı ile beraber nasıl işlediğini görelim dedik. TOGG’un gerçekten performansı çok iyi. 100 kilometreye 7 saniyede ulaşmayı başardık.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özellikle de belli bir alanda süspansiyon testlerine baktık. Virajlardaki dönüşlerine baktık. Araç gerçekten bizden 10 üzerinden 10 alacak derecede kullanılabilir. Bir SUV modeli için muhteşem özelliklere sahip. Ucuz ve inşallah performansıyla da muhteşem sürüş keyfini herkese yaşatacak. Emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, orada çalışan tüm bilim insanlarına, mühendislere, yatırımcılara çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Araba almak isteyenlere müjde! Dev kampanya başladı
Araba almak isteyenlere müjde! Dev kampanya başladı

Gündem

Araba almak isteyenlere müjde! Dev kampanya başladı

Üç ayda bir ikramiye müjdesi! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
Üç ayda bir ikramiye müjdesi! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Ekonomi

Üç ayda bir ikramiye müjdesi! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Türkiye’den flaş hamle! Mustafa Varank açıkladı
Türkiye’den flaş hamle! Mustafa Varank açıkladı

Ekonomi

Türkiye’den flaş hamle! Mustafa Varank açıkladı

Türkiye’den bomba rekor! Tüm zamanların en yükseği! O rakam dudak uçuklattı
Türkiye’den bomba rekor! Tüm zamanların en yükseği! O rakam dudak uçuklattı

Ekonomi

Türkiye’den bomba rekor! Tüm zamanların en yükseği! O rakam dudak uçuklattı

Kaskoda pek bilinmeyen detay: Ekstra bir bedel ödemeden yaptırabilirsiniz
Kaskoda pek bilinmeyen detay: Ekstra bir bedel ödemeden yaptırabilirsiniz

Medya

Kaskoda pek bilinmeyen detay: Ekstra bir bedel ödemeden yaptırabilirsiniz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23