"TOGG alacak param yok" demişti... Akşener'in makam aracının fiyatı dudak uçuklattı
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için "Benim o kadar param yok. Kocama bir sorayım bakalım, onun alacak durumu var mı? Varsa alırız" diyerek şov yapmaya kalkan Meral Akşener'in makam aracının fiyatı dudak uçuklattı.
Türkiye'nin uzun yıllar hayalini kurduğu yerli otomobil TOGG 29 Ekim itibariyle fabrikasının çalışmaya başlamasının ardından üretime geçti. Geçtiğimiz günlerde ön satış talebi açılan TOGG'a 180 bin kişi başvurunca otomobil sahibi olmaya hak kazananlar çekilişle belirlendi.
30 Mart tarihinde TOGG'a sahip olacak ilk isimler açıklandı. Bakanlıklara makam aracı olarak teslim edilen TOGG'lar Mayıs ayı başı itibariyle de vatandaşlara teslim edilmeye başlanacak.
"Benim o kadar param yok"
Satış fiyatı 953 bin TL olarak açıklanan TOGG için geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de katıldığı br canlı yayında bir soru yöneltildi.
Akşener, "Togg satın alacak mısınız?" sorusuna Akşener, "Benim o kadar param yok. Kocama bir sorayım bakalım, onun alacak durumu var mı? Varsa alırız." şeklinde cevap verdi.
Makam aracının değeri yaklaşık 10 milyon
TOGG için 'Param yok' diyen Akşener'in mevcutta kullandığı makam aracının değeri dudak uçuklattı. Akşener, makam aracı olarak Audı A8 Long kullanıyor. 953 bin liralık TOGG için 'Param yok' diyen Akşener'in aracının mecut piyasadaki değerinin 10 milyon liraya yakın olduğu belirlendi.
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Özel uçak yalanı ortaya çıkmıştı
Akşener'in geçmişte de 'TOGG alacak param yok' çıkışına benzer yaptığı algı oyunlarının yalan olduğu tespit edilmişti.
10 Haziran 2018'de "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" dedikten sonra her fırsatta görüşmelerine özel jetlerle gittiği belirlenmişti.
Sabah Gazetesi'nden Muhammed Uzun'un haberine göre, Akşener'in 2021 yılında sadece 1 ay içerisinde 16 kez özel uçakla seyahat ettiği ortaya çıktı.
İşte Akşener'in özel uçak seyahatleri;
20 Mayıs 2021: Ankara-Trabzon, Trabzon-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Ankara
31 Mayıs 2021: Ankara-Hatay, Hatay- Ankara
17 Haziran 2021: Ankara-Iğdır, Iğdır-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Ankara
24 Haziran2021: Ankara-Trabzon, Trabzon-Ankara
28 Haziran 2021 : Ankara-Bodrum, Bodrum-Dalaman, Dalaman-Ankara
5 Temmuz 2021: Ankara-İstanbul Atatürk, İstanbul Atatürk-Malatya, Malatya-Ankara
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