TOGG 100. Yıl özel versiyonu tanıtıldı! Herkes merak ediyordu: Türkiye'den otomotiv sektörüne cevap

Geçtiğimiz gün resmi Togg hesabından “Gemlik’teki Teknoloji Kampüsümüzü ziyaret etmek, akıllı cihazımızla test sürüşü yapmak ister misiniz?” sorusu geçildi. Buna aynı zamanda “Trumore’u indirin, 28 Ocak’ı bekleyin.” ibaresi eklendi.

TOGG 100. Yıl Özel Serisi Tanıtıldı

Hepimizin merakla beklediği gün yaklaşıyor! Yerli otomobil girişimi TOGG’un ilk modeli, Şubat ayında ön siparişe açılacak. Tabii bu süreç başlamadan önce dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerden biri bu hafta içerisinde yaşandı. TOGG’un resmi hesabından yapılan paylaşımda, Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel olarak tasarlanan TOGG C-SUV resmen tanıtıldı. Sadece 2023 adet üretilecek bu özel modelin seri numarası da anahtara ve gövde içerisine işlenecek.

Bu modele sahip olabilmek için ise TOGG’un resmi uygulaması Trumore’u indirmeniz gerekiyor. 100. Yıl Özel Seri NFT’lerden birine sahip olanlar, satın aldıkları NFT’yle aynı sıra numarasını taşıyan 2023 adet Togg akıllı cihazından da sipariş edebilme hakkına sahip olacak.

NFT sahipleri, bu hakları sayesinde ön sipariş tarihi geldiğinde Togg akıllı cihazını sipariş edebilecek ve koleksiyon değeri olan 2023 adet Togg akıllı cihazdan birine sahip olabilecekler. Ön sipariş yapılan Togg akıllı cihazın NFT sahibi tarafından teslim alınması üzerine, söz konusu NFT, Togg akıllı cihazın platformunda saklanmaya devam edecek.

Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan olan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları AVAX dijital varlıklar ile yine aynı alanda yer alacak olan “NFT Alım Platformu” üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek ve 1’den 2023’e kadarki numaraları temsil eden NFT’ye açık artırmayı kazanma yoluyla sahip olanlar bu numaranın işlendiği akıllı cihaz için de ön sipariş verme hakkını satın almış olacaklar.(Motor1)