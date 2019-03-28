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Togar: "Verilen desteği boşa çıkarmadık"

Yapılan icraatları halkın isteği doğrultusunda hayata geçirdiklerini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, her konuda destek olan halkın desteğini boşa çıkartmadıklarını söyledi.

28 Mart 2019 Perşembe 16:56
Togar: "Verilen desteği boşa çıkarmadık"

Yapılan icraatları halkın isteği doğrultusunda hayata geçirdiklerini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, her konuda destek olan halkın desteğini boşa çıkartmadıklarını söyledi.


Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, üç mahallede yapılan toplantılarla vatandaşlara seslendi. Tekkeköy’ün artık eski Tekkeköy olmadığını vurgulayan Başkan Togar, "Biz bambaşka bir Tekkeköy için yola çıktık. Unutulan bir Tekkeköy vardı. Burada yaşadığımızı bile unutmuştu koca bir şehir. Tekkeköy Halkı bunun sıkıntısını çok yaşadı. Biz artık başkaları makam sahibi olsun diye oy kullanmıyoruz. Biz artık birileri egolarını tatmin etsin diye de oy kullanmıyoruz. Biz oyumuzu Tekkeköy için, Tekkeköy Halkı için, gençler için, kadınlar için, iş için, aş için, fabrika için, hastane için, Üniversite için ve güçlü yarınlarımız için kullanıyoruz. Tekkeköy’de yaşamayan, Tekkeköylüyle iç içe olmayanlar bunu anlamaz. Bunu bilmez. Onların ellerinde olan tek şey yalan, tek şey iftira, tek makam ve mevki aşkı. Bu yalanların ve yalancıların mumu ise 31 Mart’ta sandıkta sönecek. Çünkü Tekkeköy Halkı birinin ve birilerinin değil kendi geleceğini düşünerek oy kullanacaktır" diye konuştu.



"İttifaklar gönüllerde kurulur masada değil"


Tekkeköylülere güvenerek yola çıktığını dile getiren Togar, "Tek amacım onlara hizmetkar olmaktı. Doğduğum, sokaklarında oyunlar oynadığım, çalıştığım, eşimin dostumun, ailemin ve sevdiklerimin yurdudur Tekkeköy. Burası bizim için vatandır. Vatan ise taşıyla toprağıyla, yaşayan her bir bireyiyle kutsaldır. İşte Cumhur İttifakı bu duygu ve düşüncelerle kurulmuştur. Diğerleri gibi masada değil. Bana göre ülkemizin en güzel yeridir Tekkeköy. Ben bu duygularda olan her bir Tekkeköylü kardeşim ve büyüğümün sandıklarda kendi geleceği için gereğini yapacağını biliyorum. Biz birleşelim, bir araya gelelim, bir olalım diye uğraştıkça, birileri tam aksine istikamette gidiyor. İlk günden bu yana söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Tekkeköy Halkı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan bir gönül bağı var. Bunu kimse bozamaz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:56
  1. doğa

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