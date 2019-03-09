Togar: “Tekkeköy’ü kimse bölemez”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, Yukarıçinik Mahallesi ve diğer mahallelerde yaptığı toplantılarda rakiplerine sert çıkarak, “Biz proje konuşuyoruz, hizmetleri konuşuyoruz, vatandaşımız için ne yaparız diye konuşuyoruz ama bakıyorum ki birileri, yakasına rozetini dahi takmadığı bir yerden aday olmuş, insanları ocu, bucu, şucu diye ayırıyor, bölüyor” dedi.

“Ya vatandaşın hizmetinde olursun ya da birilerinin”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, seçim çalışmalarını Tekkeköy’e yakışır şekilde devam ettirmek için üsluba dikkat ettiğini belirterek, “ Her şey bize ve halkımıza yakışır şekilde olsun diye uğraşıyorum ama bakıyorum bazı arkadaşlar tam tersi istikamette ilerliyor. İnsanları sınıflandırıyor. Hatta ne yazıktır ki, ben birileriyle görüştüm ve aday oldum diyor. Birileri kim. Sen vatandaşla konuşmadan mı aday oldun. Sen şimdi o konuştuğun birilerinin mi adayısın, Tekkeköy Halkının mı adayısın. Buradan açıkça söylüyorum, kimin adayı olarak çıkarsan ona hizmet edersin. Sen seni aday çıkaranların sözüne değil, milletin sözüne itibar et. Milletin adayı ol. Milletin hizmetkarı ol. Ama sen ağzınla dediğin gibi, birilerinin adayı olmuşsun. Ya vatandaşın hizmetinde olursun, ya da birilerinin” şeklinde konuştu.

“Binlerce kişiye işveren insanlara nasıl savaş açarsın”

Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, kendilerinin ‘bir kişiyi daha nasıl iş ve aş sahibi yaparız’ diye uğraşırken, rozetsiz bir adayın çıkıp, sadece kendisiyle değil, sanayicilerle de savaştığını söylediğini belirterek, “Sen kimin adayı isen git onlarla savaş. Bu ülkeye, bu şehre ve Tekkeköyümüze büyük katkılar sağlayan sanayicilerle de savaşıyorum ne demek. Seni birileri doldurmuş ve sokağa salmış ey zatı muhterem. Ekmekle, işle, aşla, istihdamla, savaşmak ne demek. Binlerce kişiye iş vererek on binlerce ailenin geçimine katkı sağlayan bu değerli insanlara nasıl savaş açarsın. Sen insanların arasında pek dolaşmadığın, vatandaşın derdiyle dertlenmediğin, hangi evde hangi sıkıntı vardır bilemediğin için yanlış yerlere savaş açıyorsun. Sen önce aday olduğun çatının kimlerle bir arada olup kime savaş açtığına bir bak” ifadelerini kullandı.

“Ocu, bucu, değil, Tekkeköylü olun”

Siyasette rekabetin her zaman olacağını ama adayların ne söylediğine, niye söylediğine ve lafın nereye gittiğine dikkat etmesi gerektiğini belirten Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “Tekkeköy Halkı ne çektiyse ocu, bucu, şucu olanlardan çekmiştir. Bırakın ocu, bucu, şucu olmayı önce Tekkeköylü olun Tekkeköylü. Herkesi kucaklayın. Ama hiç kimseyi sınıflandırmayın. Sen insanları sınıflandırır, işveren istihdam üreten insanlara dahi savaşıyoruz dersen bir nevi bölücülük yapmış olursun. Tekkeköy’ü masalarda yaptığınız planlara yem ettirmeyiz. Buradan açıkça söylüyorum, hiç kimseye bu güzel ilçeyi böldürtmem. Savaş çığlıklarıyla değil, sevgiyle, istihdamla, işle, aşla gelin, yoksa bu millet sizi affetmez” açıklamasında bulundu.