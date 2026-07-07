Önceki iki saldırıdan yaralı kurtulmuştu! Yatakta kurşuna dizildi

Kosta Rika'nın La Cruz bölgesinde sosyal medya fenomeni Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarria (28) ile erkek arkadaşı Jorge Isaac Agüero Corea (30), evlerinde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde çiftin ikamet ettiği evde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler eve zorla girdikten sonra doğrudan yatak odasına yöneldi. Saldırganlar, uyudukları sırada çifte kurşun yağdırdı.

ARAÇ YAKILMIŞ OLARAK BULUNDU

Olayın ardından kaçan şüphelilerin kullandığı araç, cinayet mahalline 2 kilometre uzaklıktaki boş bir tarlada tamamen yanmış halde bulundu. Polis, aracın delilleri yok etmek amacıyla ateşe verilmiş olabileceğini değerlendirirken, saldırının işleniş biçimi nedeniyle olayın bir soygun girişiminden ziyade organize suç bağlantılı bir infaz olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yerel basında yer alan bilgilere göre, hayatını kaybeden Gabriela Sanarrusia Chavarria'nın daha önce iki ayrı silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu, eski iş ortaklarının ise uyuşturucu ticaretiyle bağlantılarının bulunduğu iddia edildi.