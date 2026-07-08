Seyirci görünümlü vandallar! Müslüman taraftarlara biralı saldırı

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Mısır-Arjantin karşılaşması, hem sahadaki dramatik geri dönüş hem de tribünlerde yaşandığı öne sürülen olaylarla gündeme geldi. Mısır, 2-0 öne geçtiği mücadeleyi 3-2 kaybederek turnuvaya veda ederken, bazı Arjantinli taraftarların Müslüman seyircileri hedef alan saygısız ve ırkçı davranışlarda bulunduğu iddiaları büyük tepki topladı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan dev maçta Mısır, güçlü rakibi Arjantin karşısında üstün bir oyun sergileyerek skoru 2-0’a getirdi. Ancak pes etmeyen Arjantin, müsabakanın son bölümlerinde üst üste bulduğu gollerle skoru önce eşitledi, ardından 3-2 öne geçerek çeyrek final biletini kaptı. Son düdükle birlikte tribünlerde büyük bir üzüntü ve yıkım yaşayan Mısırlı futbolseverler, Arjantinli taraftarların centilmenlik dışı hareketlerine maruz kaldı. Galibiyet sevincini kışkırtmaya dönüştüren bir grup Güney Amerikalı taraftar, Mısırlıların bulunduğu sektöre yönelerek tansiyonu yükseltti.

Tribünlerde yine Müslümanlara saygısızlık

Arjantinli taraftarlar, yaptıkları sözlü kışkırtmalarla yetinmeyerek inanç özgürlüğünü ve insani değerleri ayaklar altına alan bir saldırıya başvurdu. Tribündeki bazı fanatikler, alkol tüketmeyen ve dini hassasiyetleri olan Müslüman Mısırlı seyircilerin üzerine ellerindeki biraları püskürttü. Yaşanan bu saygısızlık ve çirkin anlar, tribünde bulunan Mısırlı genç bir taraftarın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, neye uğradığını şaşıran Mısırlı ailelerin ve gençlerin duruma tepki göstermeye çalıştığı, ancak güvenlik zafiyeti nedeniyle gerilimin büyüdüğü görüldü.

Daha önce Kolombiya taraftarı yapmıştı

Dünya Kupası 2026 grup aşamalarında karşı karşıya gelen Kolombiya ve Özbekistan mücadelesi, saha içindeki rekabet kadar maç sonunda tribünde yaşanan dramatik anlarla da gündeme oturmuştu. Karşılaşmanın Kolombiya’nın 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlanmasının ardından, stadyumu dolduran Kolombiyalı taraftarlar kutlamaların dozunu kaçırmış, üst tribünlerde yer alan bazı Kolombiyalı fanatikler, sevinç çığlıkları atarken ellerindeki bira bardaklarını ve kutularını acımasızca alt taraftaki diğer futbolseverlerin üzerine saçmıştı. Tribünlerden adeta bira yağmuru yağarken, bu sorumsuz davranış maçı sakin bir şekilde takip eden pek çok taraftarın ıslanmasına ve mağdur olmasına yol açmıştı.