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Gündem Hakan Fidan'dan kritik görüşme
Gündem

Hakan Fidan'dan kritik görüşme

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Hakan Fidan'dan kritik görüşme

NATO Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştü.

Dışiileri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'daki kritik zirve öncesi ABD heyeti ile bir araya geldi! Avrupa güvenliği masaya yatırıldı!

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