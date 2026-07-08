Hakan Fidan'dan kritik görüşme
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NATO Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştü.
Dışiileri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.