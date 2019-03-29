Togar: "Sandıktan iş, aş ve istihdam çıkacak"

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, demokrasilerin bayramı olan seçimlerin, Tekkeköy için aş, iş ve istihdam anlamına geldiğini söyledi.

Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, geçen beş yıl içerisinde ilçe adına önemli işler yapıldığını ancak asıl başarı hikayesinin yeni dönemle birlikte yaşanacağını belirterek, “Geçtiğimiz seçim dönemi bu ilçe Tekkeköy’de adeta devrim yaparak sandıktan şahısları değil, Tekkeköy Halkını çıkarmıştır. Yani kendilerine başkan değil, hizmetkar olacak birini seçmişlerdir. Biz de onların bize verdiği bu emanete gece gündüz demeden çalışarak karşılık vermeye çalıştık. Kimsenin hayalini dahi kuramadığı, rakiplerimizin dahi takdir ettiği işlere imza attık. Tekkeköy’ü Samsun’un gündemine taşıdık. Şimdi herkesin takdir ettiği bir ilçe olduk. Yeni dönem de ise iş ve istihdam da Karadeniz ve Türkiye’nin en güçlü ilçelerinden biri olmak için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bizzat Cumhurbaşkanımızın emirleriyle Kenevir Fabrikası için yer çalışmalarına başladık bile. Allah’a binlerce şükürler olsun ki, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın gönlünde olan bir ilçemiz var. Yatırımlarımız ve istihdamın garantisi bizzat kendisi olmuştur” diye konuştu.

Kamu kurumları Tekkeköy’e geliyor

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, iş ve istihdamın sadece fabrikalarla sağlanmadığını, bu noktada ilçeye gelecek kamu yatırımlarının da büyük önemi olduğunun altını çizerek, “Yine bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından 250 Yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi temeli atılmıştır. Hastane hayata geçtiğinde en az 1250 kişiye iş imkanı sağlayacaktır. Hastanede çalışacak bütün personel Tekkeköy halkı içinden seçilecektir. Ayrıca 16 derslikli fakülte de önümüzdeki dönem ilçemizde yükselecektir. Yine burada yüzlerce kişi iş sahibi olacaktır. Binlerce öğrenci ilçemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Bütün bunlar ya başlamış ya da planmış durumda. İşte Tekkeköy bu gerçekler için sandığa gidecek. Yarınlarımız için, iş için, aş için, fabrika için, fakülte için, hastane için oy kullanacak. Tekkeköy halkı kimseye muhtaç olmadan, çocuklarını gurbetlerde harcamadan yaşayacağı günler için oy kullanacak. Tekkeköy halkı kendine efendi seçmek için değil, hizmetkar seçmek için sandık başına geçecek” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en kapsamlı sosyal yaşam merkezi

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, Türkiye’nin en kapsamlı Millet Bahçesi Park Orman projesiyle bir yandan sosyal yaşamında da merkezi olurken, diğer yandan burada çalışacak kişiler nedeniyle de istihdam kapısı olacak projenin yine bizzat Cumhurbaşkanı tarafından değerlendirildiğini söyledi. Togar, “Bu projemizi bizzat Cumhurbaşkanı’na kendim sundum. Bana cevabı, ‘Bana böyle projelerle gelin’ olmuştur. Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan Hanımefendiye ise, ‘Seçim sonrası başkanı da alın ve projeyi birlikte değerlendirelim’ demiştir. Biz artık Tekkeköy olarak başka bir kategoriye geçiyoruz. Sınıf atlıyoruz. Artık olmayı hak ettiğimiz yere doğru yürüyoruz. Bu projeler iş demek, aş demek, istihdam demek, turizm demek. Bunlar bizim yarınlarımız demek. Bu duygularla girdiğimiz bu seçim sonrasında, sadece Samsun’un değil, Türkiye’nin gündeminde olacağız. Her alanda gelişmeye devam edeceğiz ama özellikle iş ve istihdam konusunda en sağlam ve gerçekçi projelerin sahibi bir ilçe olarak adımızı yazdıracağız” açıklamasında bulundu.