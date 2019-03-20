Togar: “Marka ilçe olduk”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “Şehrimizin merkez ilçeleri sayılırken adından bahsedilmeyen bir ilçeyken, yatırımlar ve hayata geçen dev projeler sayesinde şehrin gelecek umudu olduk” dedi.

Ev ziyaretlerine ve gönül sohbetlerine AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar’ın yanı sıra AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyeleri Üzeyir Bahadır, Abdulkadir Köstek de katılarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

“Tekkeköy’ün gelişimi örnek gösteriliyor”

Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, çeşitli mahallelerde yapılan ev toplantılarında vatandaşlarla buluşarak ilçede yaşanan değişim ve gelişim süreci hakkında karşılıklı görüş alışverişlerinde bulundu. Togar konuşmasında merkez ilçeler arasında göz ardı edilen bir ilçeden herkesin kabul ettiği bir mega kente doğru hızla ilerlediklerini belirterek, “Başkaları bilmez, aslında işlerine gelir ama söylemezler ancak yaşanan değişim ve gelişimi siz biliyorsunuz. Biz Tekkeköy’de yaşayanlar biliyor. Bizi ve ilçemizi yok sayanlar geçtiğimiz beş yıl içinde yaşananlardan dolayı büyük bir şaşkınlık içerisindeler. Tekkeköy’de ne var ki diyenler şimdi olanları saymakla bitiremiyorlar. Biz bunu birlikte başardık. Biz bunu sizinle başardık. Yaptıklarımız ortada ama inanın daha yapacak çok işlerimiz var. Tekkeköy önümüzdeki dönem sadece şehrimizin değil, bölgenin ve Türkiye’nin sayılı yerleşim merkezlerinden biri olacak” dedi.

“Daha çok şaşıracaklar”

Tekkeköy için beş yıl önce ne söylediyse fazlasıyla yaptıklarını dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İnanın bana bu gelişimi ve değişimi onlarda tahmin etmiyordu. Herkes şaşkınlık içerisinde. Başardıklarımızı ve bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimizi artık herkes çok daha iyi görüyor. Tekkeköy bir bütündür. Tekkeköylü bir araya geldiğinde bizi yıkabilecek hiçbir gücün olmadığını da herkese gösterdik. Şimdi yeni dönemde yapacaklarımızla birlikte iş ve aş konusunda da bir numara olacağız. Bu ilçe de yaşayan hiç kimsenin iş sıkıntı olmayacak. Gençlerimiz dışarıya gitmeyecek. Yeni dönem yeni yatırımlarla birlikte göç alan bir ilçe durumuna geleceğiz. Özellikle fakülte, öğrenci yurdu ve devlet hastanesi gibi dev devlet yatırımları da ilçemizde istihdama ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacak. Yine hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde şehrin merkezinde artık biz olacağız. Rabb’im bu birlik ve beraberliğimiz bozmasın” diye konuştu.

Köktaş: “Herkes konuşur AK Parti yapar”

Tekkeköy’ün beş yılda gözle görülür bir şekilde geliştiğine ve değiştiğine vurgu yapan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, “Beş yıl önceki Tekkeköy ile şimdiki Tekkeköy’ü kıyasladığımızda nelerin geliştiğini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Beş yıl önce Tekkeköy’ün çehresini değiştireceğiz dedik ve bunu başardık. Herkes konuşur AK Parti yapar. Tekkeköy ile ilgili daha nice projelerimiz var. Hastanenin ardından öğrenci yurdu ve fakülteyi önümüzdeki süreçte ilçeye kazandıracağız” şeklinde konuştu.