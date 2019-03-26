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Togar: “İşçilerimizin belediyede alacağı kalmadı”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “Belediyemizde çalışan işçi kardeşlerimizin tüm ikramiyelerini ödedik.

26 Mart 2019 Salı 16:20
Togar: “İşçilerimizin belediyede alacağı kalmadı”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “Belediyemizde çalışan işçi kardeşlerimizin tüm ikramiyelerini ödedik. Hiçbir işçi kardeşimizin belediyede alacağı kalmadı” dedi.


Belediyede çalışan personele müjdeleri ardı ardına sıralayan Togar, “Bizler Tekkeköy Belediyesi ailesinin birer ferdi olarak çalışanlarımızın emeğinin karşılığını alması noktasında her zaman üstümüze düşen görevleri yerine getirdik. Çünkü bizler ilçemize hizmet etmek için çalışan emek harcayan kocaman bir aileyiz. Personelimizin çalışma şartları, sosyal hakları ve diğer tüm haklarının korunması bizim için bir görevdir. Mesai arkadaşlarımızın her alandaki çalışma şartları ne kadar iyi olursa ile performansı ve iş motivasyonu da ona göre iyi olur. Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun’un da katıldığı personel toplantımızda birçok müjdeyi ve gelişmeyi paylaştık” diye konuştu.


Hizmet-İş Sendikası ile Tekkeköy Belediyesi- Tekkeköy İmar İnşaat Şirketi arasında devam eden toplu iş sözleşmesinde (TİS) görüşmelerinde sona gelindiğine değinen Başkan Togar, Tekkeköy İmar İnşaat Şirketi’nde çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde ücret zammının yanı sıra kıdem haklarında, ikramiyeler de ve yıllık izinlerde de artış olduğunu ifade etti.


Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ise, “Tekkeköy Belediyemizde İmar İnşaat Şirketi’nde çalışan işçi arkadaşlarımızı ilgilendiren toplu iş sözleşmemiz de sona geldik ve imzaları attık. Bir süredir devam eden TİS görüşmelerimizi anlaşmayla taçlandırdık çalışan arkadaşlarımızın yüzünü güldürdük. Tekkeköy belediyemiz de çalışan arkadaşlarımızın aylık ücretlerine yüzde 18 oranında zam yapıldı. Ücret zammın yanı sıra ikramiyeler yıllık izinler ve kıdem tazminatı haklarında da artış yapıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin tüm üye arkadaşlara ve ailelerine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:20
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