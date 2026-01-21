  • İSTANBUL
Tofaş resmen hurdaya döndü: Aydınlatma direğine çarptı!
Tofaş resmen hurdaya döndü: Aydınlatma direğine çarptı!

Tofaş resmen hurdaya döndü: Aydınlatma direğine çarptı!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan Tofaş marka otomobil, aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. İki aracın karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halindeki 31 ARA 256 plakalı Toyota marka otomobil, 31 RG 063 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aydınlatma direğine çarpan Tofaş araç ikiye ayrıldı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

