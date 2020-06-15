Tödürge gölü su altı görüntüleri ile büyüledi

Sivas’ın Zara ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tödürge Gölü’nün su altı yaşamı görüntülendi.

Zara ilçesinde uzaklığı 29 kilometre olan Tödürge Gölü dış güzelliği kadar su altı güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 kilometre kare yüz ölçümüne sahip gölde 17 çeşit balık türü bulunuyor. Tepeli Batağan, Kızılı Boyunlu Batağan, Leylek, Angut, Kılördek, Karaçaylak, Deniz Kartalı, Saz Delicesi, Turna, Uzunbacak, Kızılbacak, Sumru, Macar Ördeği, ve Sarı Başlı Kuyruksallayan kuşlarının da gözlemlendiği göl dış güzelliğinin yanı sıra su altı güzelliğiyle de ziyaretçilerini büyülüyor. Kuş Cenneti’ olarak da bilinen göl birçok fotoğrafçı ve doğaseverin uğrak yeri oluyor. Kent merkezinde yaşayan fotoğrafçı Vedat Esen, dış görünüşü ile birçok doğaseverin ziyaret ettiği gölün su altını görüntülemeyi başardı. Doğa harikası gölün içerisinde kaydedilen görüntülerdi birçok balık sürüsünün yanı sıra yılan ve kaplumbağanın da olduğu görüldü.

Zengin bir göl

Su altını görüntüleyen Dört Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Vedat Esen, üzerinde yaşayan canlılar açısından hem de su altında yaşayan canlılar açısından oldukça zengin bir göl olduğunu belirterek, “Sivas tarihi ve doğal zenginlikleri ile eşsiz bir şehir. Sanılanın aksine Sivas’ta bir çok göl var, göller bölgesi bile sayılabilir. Tödürge Gölü de bunlardan birisidir. Tödürge Gölü doğal bir göl ve hem göl üzerinde yaşayan canlılar açısından hem de su altında yaşayan canlılar açısından oldukça zengin bir göl. Şuana kadar gölün içerisinde tespit edilen 9 çeşit balık var ve yine su üstünde yaşayan kuşlar ve diğer canlıları da sayabiliriz. Bu anlamda el değmemiş eşsiz bir gölümüzdür. Tüm doğaseverler Tödürge Gölü’nü görmeye ve bu sahip çıkıp korumaya davet ediyorum” dedi.