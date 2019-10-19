TOBB ve Vodafone KOBİ’lerle buluştu

KOBİ’lerin iş yapma şekillerinde ve rekabet koşullarında dijitalleşme ile yaşanan değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, TOBB’un himayesinde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın bu yılki yedinci durağı Diyarbakır oldu.

Etkinliğin ana sponsoru Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan dijitalleşmenin, sektörlerin rekabet edebilirliği, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği ve yarının inşası için, dünden çok daha fazla önemli olduğunu söyledi. Vodafone olarak, KOBİ’lerin geleceğin dijital dünyasına hazırlamak amacıyla yıllardır Anadolu’yu gezdiklerini ifade eden Deegan, “Hedefimiz, tüm Türkiye’yi dolaşmak, ülkemizin şehir şehir, sektör sektör dijitalleşme haritasını çıkarmak ve her ölçekten işletmeyi geleceğe hazırlayabilmek” dedi.