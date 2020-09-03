TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanlığı’na Ozan Acar seçildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan Türkiye E-Ticaret Meclisi başkanlığına Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, başkan yardımcılığına Modanisa Genel Müdürü Sami Güzel seçildi.



Trendyol açıklamasına göre, e-ticaret sektörünün öne çıkan kamu-özel sektör diyalog platformu TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi, yeni başkanlık divanını belirledi.



Gerçekleşen seçimde Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar Türkiye E-Ticaret Sektör Meclisi’nin yeni başkanı olurken, başkan yardımcılığına da Modanisa Genel Müdür ve Ortağı Sami Güzel seçildi.

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, 2 Eylül’de gerçekleştirilen seçimin ardından meclis başkanlığı görevini GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı’dan devraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar, e-ticaret sektörü olarak Türkiye’nin kalkınmasına birçok kanaldan katkı sunduklarını belirtti.



Acar, bölgesel kalkınmayı desteklediklerini, yeni istihdam olanakları ortaya çıkardıklarını ve tüketici refahını arttırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



“Dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan tüm şirketlerin ve geniş toplum kesimlerinin faydalanmasını sağlıyoruz. Meclisimizin misyonu, sektörümüzün gelişmesini hızlandırarak, ekonomimize yaptığımız katkıları arttırmak. Bu misyonu, özel sektörün çatı kuruluşu TOBB’un bünyesinde, kamu kurumlarımızla işbirliği içinde ve sektörde ortak aklı hakim kılarak yerine getireceğiz.

Öget Kantarcı’ya ve önceki dönem başkanlık divanına görev yaptıkları süre boyunca gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine hep birlikte sektörümüz için çalışmaya devam edeceğiz.”



