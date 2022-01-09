TOBB, “Madencilik Fonu” kurulmasını istedi

“Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu”nda, Türkiye’nin bor, feldispat ve pomza üretiminde dünyada birinci, soda külü, krom ve linyitte de ikinci olduğu vurgulandı.

Finansman için komisyon

Raporda, şu önerilere yer verildi: “Madenlerde uluslararası standartlara uygun temel ve detay mühendislik projelerinin yapılarak üretim ve operasyonların verimli yapılması hedeflenmelidir. Kaynak potansiyeli açısından önemli ancak düşük kalite değerine sahip maden sahalarının devlet öncülüğünde halka açık şirketler üzerinden ekonomiye kazandırılması, cari açığın azaltılması ve istihdamın artırılmasında etkili olacaktır. Madencilik sektöründe proje finansmanı mekanizmasının aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Bu finansman ihtiyacını sağlamak için Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) koduna uygun hazırlanan projelerin kurulacak Madencilik Fonu ile desteklenmesi sağlıklı olacaktır.”