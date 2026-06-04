TOBB ile UN Women arasında yeni dönem başladı

Türkiye’de kadın girişimciliğini daha geniş bir alana taşımayı hedefleyen önemli bir işbirliği hayata geçirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi arasında işbirliği protokolü gerçekleştirildi. "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu-Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, kadının gücü ve emeğinin ekonomiye tam anlamıyla yansımadan, sürdürülebilir bir büyümeden veya gerçek bir kalkınmadan bahsetmenin mümkün olmayacağını söyledi.

2007 yılında kuruldu

Kestelli, Türkiye'nin zenginleşmesi ve kalkınması için daha çok girişimciye ihtiyacın olduğuna değinerek, "İşte bu nedenle TOBB olarak girişimciliği çok önemsiyoruz. Hepinizin malumu, Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde 2007 yılında kurulan TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz, bugün bu coğrafyanın en büyük, en kapsamlı ve en yetkin girişimcilik ağı haline geldi. Her yıl büyüyen ailemizle Avrupa'nın en büyük girişimcilik ağı olduk." diye konuştu.

Kurula üye yaklaşık 7 bin kadın girişimcinin oda ve borsaların koordinasyonunda sahada aktif olarak çalıştığını belirten Kestelli, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük şirketleriyle ortak projeler geliştirdiklerini, dijital ve yeşil dönüşümden e-ticarete, yapay zekadan ihracata kadar pek çok alanda eğitim, mentorlük ve destek sağladıklarını, Anadolu'nun dört bir köşesinde kurdukları girişimcilik merkezleriyle girişimcilere yeni kapılar açtıklarını anlattı.

Kestelli, şunları söyledi:

"Genç kızlarımız için sahada girişimciliğin özendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde rol model ve yol gösterici çalışmalar yürütüyoruz. Gelinen noktada Kurullarımız artık yurt dışında da daha bilinir hale geldi. Birlik Başkanımızın başkanlık yaptığı Dünya Odalar Federasyonu'nda, Başkan Yardımcılığını yürüttüğü Eurochambers’da, İslam Ticaret Odası'nda ve Türk TSO'da, kadın girişimci kurullarını kurduk. Böylece kadın girişimcilerimizin uluslararası networklerde de aktif şekilde yer almasını sağladık. Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolü, tam da bu vizyonun sahadaki en somut yansıması olacaktır."

UN Women’ın uluslararası deneyimi, standartları ve vizyonu ile TOBB'un 81 ilde kök salmış, Türkiye'nin en ücra köşesindeki kadına dahi dokunabilen güçlü teşkilat yapısının güçlerini birleştirdiğini ifade eden Kestelli, şunları kaydetti:

"Protokolün en somut çıktıları, kadın girişimcilerimizi merkeze alan program ve projelerimizi uluslararası alana taşımak ve kadın girişimcilerimizin başarı hikayelerini ve potansiyelini dünyaya tanıtmak olacaktır. İnanıyoruz ki bu birliktelik, Kurullarımızın ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da tanınırlığını artıracak ve daha çok kadına dokunmamıza imkan sağlayacaktır. Bu birliktelik, kadın girişimcilerimizin küresel pazarlara açılmasını, dijitalleşen dünyada rekabet gücü kazanmasını ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesini sağlayacak çok güçlü bir çarpan etkisi yaratacaktır."

“Bölgesel işbirliği fırsatlarını büyüteceğiz”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise 2025 yılının ortalarında ilk tohumlarını attıkları bu stratejik ortaklığın bugün her iki kurumun da kararlılığıyla resmiyet kazandığını söyledi.

Öztürk, Türkiye'nin 81 ilinde, binlerce kadının girişimcilik yolculuğuna rehberlik eden Türkiye'nin en büyük kadın girişimci ağı olarak kadının sadece ekonomide değil, toplumsal hayatın her alanında hak ettiği güce ulaşması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, UN Women'ın küresel birikimi ile TOBB'un ve sahip olduğu muazzam saha gücünü birleştiren bu protokolün kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve iş dünyasında lider konumlara gelmeleri için 5 temel başlık üzerine inşa edildiğini anlattı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cinsiyet eşitliği için ortak savunuculukta TOBB yapısı içinde ve üye şirketlerimizde, cinsiyete duyarlı politikaları odağımıza alacağız. Gerçekleştireceğimiz hedef odaklı atölyeler ve farkındalık programlarıyla, eşitlikçi bir iş kültürünü yaygınlaştıracağız. Veri üretimi ve araştırmada sahayı doğru okumak, doğru çözümler üretmenin ilk şartıdır. TOBB üyelerinin karşılaştığı toplumsal cinsiyet eşitliği sorunlarını UN Women ortaklığıyla derinlemesine araştıracak, somut verilere dayalı politikalar geliştireceğiz.

Uluslararası görünürlükte Anadolu'daki kadın girişimcilerimizin imza attığı başarı hikayelerini ve ortak projelerimizi uluslararası platformlara taşıyarak, Türk kadınının potansiyelini dünyaya sergileyeceğiz. Mevcut projelere entegrasyon ve eğitimde kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla yeni programlar tasarlarken hem UN Women Türkiye Ofisi'nin hem de TOBB ve yerel odalarımızın halihazırda yürüttüğü başarılı projeleri birbirine entegrasyonla büyüteceğiz. Büyük organizasyonlarda işbirliğinde fuarlar ve büyük çaplı organizasyonlar aracılığıyla kadın girişimcilerimiz için hem ticari pazarlar yaratacak hem de bölgesel işbirliği fırsatlarını büyüteceğiz."

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ise özellikle TOBB'un Türkiye genelinde KOBİ'leri, girişimciliği, mesleki eğitimi, yerel kalkınmayı, inovasyonu ve yeşil dönüşümü destekleme konusundaki uzun süredir devam eden çabalarından cesaret aldıklarını ifade etti.

Guimond, "Bu çabalar, kadın girişimciliğini ve ekonomik yaşamda kadın liderliğini daha da ilerletmek için güçlü bir temel oluşturuyor. Bu ortaklık aracılığıyla kadın girişimciler için fırsatları birlikte genişletmeyi, iller genelinde kadın liderliğindeki işletmeleri desteklemeyi, cinsiyete duyarlı iş ekosistemlerini güçlendirmeyi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurul Üyesi Nurtaç Ziyal Afridi, kadınların ekonomiye katılımının yalnızca bir eşitlik meselesi değil, aynı zamanda kalkınmanın, refahın ve sürdürülebilir büyümenin en önemli itici güçlerinden biri olduğunu söyledi.

Afridi, "Bugün dünyanın birçok ülkesinde yapılan araştırmalar göstermektedir ki kadınların iş gücüne katılımının, girişimciliğinin ve liderliğinin arttığı toplumlar daha yenilikçi, daha üretken ve daha dayanıklı ekonomiler inşa etmektedir. Ancak hepimiz biliyoruz ki kadın girişimciler hala finansmana erişimden pazarlara ulaşmaya, eğitim fırsatlarından ağ oluşturma imkanlarına kadar çeşitli engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle kurumlar arası güçlü işbirlikleri büyük önem taşımaktadır. Bugün imzalayacağımız bu protokolü değerli kılan da tam olarak budur." diye konuştu.

Nurtaç Ziyal Afridi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işbirliği, yalnızca iki kurum arasında imzalanan bir belge değil, kadınların ekonomik güçlenmesini hızlandıracak ortak bir vizyonun ve ortak bir kararlılığın ifadesidir. Hedefimiz, kadın girişimcilerin bilgiye, fırsatlara ve kaynaklara erişimini artırmak, girişimcilik ekosisteminde daha kapsayıcı bir yapı oluşturmak, kadınların sadece iş kuran değil, işlerini büyüten, istihdam yaratan ve ekonomik dönüşüme liderlik eden aktörler haline gelmelerini desteklemektir."

Afridi, bu süreçte özellikle genç kadınların, teknoloji alanında çalışan kadınların, kırsal bölgelerde faaliyet gösteren girişimcilerin ve büyüme potansiyeli yüksek işletmelerin desteklenmesini son derece önemli gördüklerini vurgulayarak, "Çünkü kadınların potansiyelini ortaya çıkarmak, toplumun tamamının potansiyelini ortaya çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ve TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurul Üyesi Nurtaç Ziyal Afridi arasında protokol imzalandı.