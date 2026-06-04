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Dünya Ortodoks Yahudiler, Yüksek Mahkeme üyesinin evini bastı
Dünya

Ortodoks Yahudiler, Yüksek Mahkeme üyesinin evini bastı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ortodoks Yahudiler, Yüksek Mahkeme üyesinin evini bastı

İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Harediler, orduya katılmayı reddedenlerin tutuklanması nedeniyle İsrail Yüksek Mahkemesi üyesi Noam Sohlberg'in evini bastı

İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Harediler, orduya katılmayı reddedenlerin tutuklanması nedeniyle İsrail Yüksek Mahkemesi üyesi Noam Sohlberg'in evini bastı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerinin zorunlu askere alınmasına karşı çıkan Haredi grubu Sohlberg'in evinin önünde toplandı.

Yüksek Mahkeme'nin zorunlu askerlik konusundaki tutumunu protesto eden Harediler, Sohlberg'in aracını ve evini taşlayarak camlarını kırdı.

Daha sonra İsrail polisi, olay yerinden otobüsle ayrılmak isteyen Haredileri durdurarak 50 kişiyi gözaltına aldı.

Haredilerin Sohlberg'in evinin yakınına üzerinde gamalı haç bulunan İsrail bayrağı bırakması dikkati çekti.

 

İsrailli siyasiler kınadı

İsrailli siyasetçiler, Haredilerin Yüksek Mahkeme üyesi Sohlberg'in evini basmasını kınadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin 'provokatörlere karşı' yasaların en ağır şekilde uygulanmasını sağlayacağını kaydetti.

Sohlberg ile konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yapılanın bir protesto biçimi olmadığını savunarak kırmızı çizginin aşıldığını ileri sürdü.

 

Muhalifler Netanyahu hükümetine yüklendi

İsrail muhalefeti, Haredilerin Yüksek Mahkeme üyesinin evini basmasının, Netanyahu hükümetinin İsrail'i sürüklediği kaosun başka bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Eski İsrail Başbakanı ve bu sene yapılacak seçimlerde ismi öne çıkan isimlerden Naftali Bennett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sohlberg'in evine, Netanyahu-Deri-Gafni koalisyonunun suç teşkil eden entrikalarına boyun eğmediği için yapılan saldırı, Kaos Hükümeti'nin bir başka dibine vurmasıdır.' ifadelerine yer verdi.

Bennett'in ortağı Yair Lapid ise 'suçlu hükümet'in Yüksek Mahkeme yargıcını aşağıladığını belirterek 'Polis yok, yasa yok, hatta şikayet edecek kimse yok.' ifadesini kullandı.

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