TOBB ETÜ rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı.
27 Ağustos 2020 Tarihli ve 31226 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/414, 416)'a göre TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atama yapıldı.
TOBB ETÜ'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi.
“Prof. Dr. Güven SAK, akademik çalışmalara ağırlık vereceğinden kendi isteği ile Rektörlük görevinden ayrılmıştır.
Yerine; Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf SARINAY Rektör olarak atanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”