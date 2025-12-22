  • İSTANBUL
Kobi TOBB Erzurum KGK'da aralık mesaisi
Kobi

TOBB Erzurum KGK’da aralık mesaisi

IHA Giriş Tarihi:
IHA Giriş Tarihi:
TOBB Erzurum KGK’da aralık mesaisi

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu’nun Aralık ayı toplantısında, tarımda kadın emeğini güçlendirecek projeler ile KOBİ’lere yönelik dijital dönüşüm ve teknoloji odaklı çalışmalar ele alındı.

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Kurulu’nun Aralık 2025 toplantısı, Kurul Başkanı M. Kübra Alioğulları başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kurulun son dönemde yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin projeler ele alındı. Toplantıya, Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevra Küzeci de katılım sağladı.

 

Gündem başlıkları: "Tarımda Kadın Eli" Projesi tanıtım hazırlıkları ile Çiftçi Kadın Akademisi kapsamında gerçekleştirilecek eğitim programları ve takviminin istişare edilmesi, Türkiye’deki dijital dönüşüm süreci kapsamında; sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi alanlardaki gelişmelerin takip edilmesine yönelik TOBB Akıllı KOBİ Platformu hakkında bilgilendirme, KOBİ’lerin yenilikçilik ve uluslararasılaşma süreçlerine destek sağlayan Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) işletme kayıt sistemi hakkında bilgilendirme ve Atatürk Üniversitesi İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri 4. sınıf öğrencilerinin, KOBİ’lere yönelik Dijital Dönüşüm, Yazılım-Bilişim ve Yapay Zekâ alanlarında ters mentörlük yapabilmesine imkân sunulmasına ilişkin bilgilendirme şeklinde oldu.

 

Kadın girişimciliğini güçlendiren, tarım ve teknolojiyi buluşturan çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor.

