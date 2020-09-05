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Ekonomi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Sigorta Haftası'nı kutladı:
Ekonomi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Sigorta Haftası'nı kutladı:

"Karşı karşıya olduğumuz risklerin sayısının ve çeşitliliğinin her geçen gün yükseldiği bu devirde etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır. Güçlü bir sigorta sektörü, istikrarlı bir kalkınma mücadelesinin formülüdür"

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:31:24 -
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Sigorta Haftası'nı kutladı:

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Güçlü bir sigorta sektörü, istikrarlı bir kalkınma mücadelesinin formülüdür." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 7-11 Eylül'de kutlanacak olan Sigorta Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, dünya ekonomisinde ülkelerin gelişmişlik endekslerinin en önemli göstergelerden birinin sigorta sektörünün büyüklüğü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye, özel sektör merkezli büyüyen bir ekonomiye sahiptir. Ülkemizde özel sektörün reel bir şekilde gelişebilmesi veya büyüyebilmesi için ülkemizdeki mali varlıkların ve ticari risklerin sigortalanması gerekmektedir. Bu sene küresel risklerin önemini, Kovid-19 ile tüm dünya bir kez daha görmüş oldu. Yaşadığımız bu zorlu mücadele döneminde her sektörde iş kayıpları yaşanmaktadır. Karşı karşıya olduğumuz risklerin sayısının ve çeşitliliğinin her geçen gün yükseldiği bu devirde etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır. Güçlü bir sigorta sektörü, istikrarlı bir kalkınma mücadelesinin formülüdür." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda sigortacılık sektörü adına Türkiye'de önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşekkülü, Türk Reasürans AŞ'nin kuruluşu, alacak sigortası, kefalet sigortası ve Bireysel Emeklilik Sistemindeki yeni düzenlemeler bunların önemli birer örneğidir. Yapılan bu düzenleme ve uygulamaların olumlu etkisi sektörde ve ülke ekonomisinde güçlü bir şekilde hissedilmeye başlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu mesajında şunları kaydetti:

"Birliğimiz çatısı altında örgütlenen acenteler ve eksperler, Türkiye'deki sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine önemli katkılar yapmaktadırlar. Sigortanın tabana yayılması ve böylelikle ülkemizdeki sigortalılık oranının artmasında sigorta acentelerinin, risklerin belirlenmesi ve bir hasar durumunda sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında adaleti sağlamakta ise eksperlerin büyük payı vardır. Her iki mesleğin mensuplarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve sektöre daha fazla katkı yapmalarını sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak her türlü desteği veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle TOBB nezdinde örgütlenen sigorta acenteleri ile sigorta eksperleri başta olmak üzere, tüm iş aleminin ve sektörde görev yapan tüm paydaş ve çalışanların Sigorta Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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