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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "yatırım taahhütlü avans kredisi" değerlendirmesi:

"Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılacak 10 yıl vadeli 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' katma değerli üretimi ve yatırımı artıracaktır"

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:21:00 -
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "yatırım taahhütlü avans kredisi" değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile katma değerli üretimin ve yatırımın artacağını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Merkez Bankası tarafından başlatılan yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Rifat Hisarcıklıoğlu, paylaşımında, "Merkez Bankasının açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılacak 10 yıl vadeli 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' katma değerli üretimi ve yatırımı artıracaktır. Cari açığı azaltacak, yeni istihdam alanları oluşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.

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