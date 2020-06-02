  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "fiyat artışı yerine sürümden kazanmaya odaklanılmalı" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:15:24 -
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "fiyat artışı yerine sürümden kazanmaya odaklanılmalı" çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni kredi destek paketlerinin sektörler ve yerli üretimin canlanması için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, firmalara bu süreçte fiyat artışları yerine sürümden kazanmaya odaklanmaları çağrısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından kamu bankalarınca açıklanan avantajlı kredi destek paketlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinasyonunda açıklanan yeni kredi destek paketlerinin sektörler ve yerli üretimin canlanması için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Firmalardan ricam, bu süreçte fiyat artışları yerine sürümden kazanmaya odaklansınlar. Hem üretici hem tüketici kazansın." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı