TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan "fiyat artışı yerine sürümden kazanmaya odaklanılmalı" çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni kredi destek paketlerinin sektörler ve yerli üretimin canlanması için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, firmalara bu süreçte fiyat artışları yerine sürümden kazanmaya odaklanmaları çağrısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından kamu bankalarınca açıklanan avantajlı kredi destek paketlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinasyonunda açıklanan yeni kredi destek paketlerinin sektörler ve yerli üretimin canlanması için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Firmalardan ricam, bu süreçte fiyat artışları yerine sürümden kazanmaya odaklansınlar. Hem üretici hem tüketici kazansın." ifadelerini kullandı.