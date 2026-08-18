  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eğer yapıyorsanız bırakın: Folyoya sarın çağırısı yapıldı: 7 yiyecekle sakın temas ettirmeyin, risk yüksek İzmit Körfezi’nde nefes kesen buluşma: Türk donanması halkı selamlayacak Osimhen'in yedeği bulundu: Galatasaray’dan yeni hamle! İşte şimdi sahaya çıkıyor belli oldu Rahim ağzı kanserine karşı basit bir önlem hayat kurtarıyor: Önlemede erken tanı öne çıkıyor Yapay zeka cevapladı: İşte son 30 yılın en başarılı liderleri! Gerçeği öğrenince yıkıldı: Kusursuz diye aldı pişman oldu! Türkiye’nin Afrika açılımı tamgaz! Moritanya’ya ölçüm laboratuvarı kurduk Kritik uyarı yapılacak ve... Beşiktaş’tan Fares Ghedjemis için 13 milyon euroluk teklif! İtalyanlar duyurdular: O isim için son kozlarını oynayacaklar artık!
Siyaset
5
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin Afrika açılımı tamgaz! Moritanya’ya ölçüm laboratuvarı kurduk

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Türkiye’nin Afrika açılımı tamgaz! Moritanya’ya ölçüm laboratuvarı kurduk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Moritanya’da Türkiye-Moritanya işbirliğiyle hayata geçirilen Toksikoloji ve Ölçüm Laboratuvarları’nın hayata geçirdi. Işıkhan, "Çalışma hayatında edindiğimiz bilgi, tecrübe ve kurumsal kapasiteyi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı, vicdani ve tarihi bir sorumluluk olarak da görüyoruz” dedi.

#1
Foto - Türkiye’nin Afrika açılımı tamgaz! Moritanya’ya ölçüm laboratuvarı kurduk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iki ülkenin ortak projesi olan Moritanya Ulusal İş Sağlığı Merkezine (ONMT) bağlı Toksikoloji ve Ölçüm Laboratuvarları açılışını gerçekleştirmek üzere Moritanya'ya geldi. Işıkhan, laboratuvar açılışı öncesinde Moritanya Kamu Hizmetleri ve Çalışma Bakanı Marieme Mint Boydiel Houmei ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, Moritanya Kamu Hizmetleri ve Çalışma Bakanı Marieme Mint Houmei ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede Türkiye ile Moritanya arasındaki ilişkiler, çalışma hayatı ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki işbirliğinin yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, Bakan Işıkhan, ortak projeleri olan Ulusal İş Sağlığı Merkezine (ONMT) bağlı Toksikoloji ve Ölçüm Laboratuvarları'nın açılışı vesilesiyle Moritanya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Moritanya ve Türkiye ortak tarihi ve kültürel bağları olan dost ve kardeş iki ülkedir. Ülkelerimiz arasında sağlam temellere dayalı bu kardeşlik bağının her alanda sürdürülmesi değerlidir" şeklinde konuştu. "Türk yatırımları Afrika ekonomisine katma değer sağlıyor"

#2
Foto - Türkiye’nin Afrika açılımı tamgaz! Moritanya’ya ölçüm laboratuvarı kurduk

Türk yatırımlarının Afrika'da birçok ülkenin ekonomisine katma değer sağladığını vurgulayan Işıkhan, "Karşılıklı yatırımların artırılması, ticaret hacmimizin de artırılmasını sağlayacaktır. Özel şirketlerimizin enerji, madencilik ve altyapı alanlarında yapacakları yatırımlarla Moritanya'nın refahına katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Firmalarımızın Moritanya'daki faaliyetlerinin önünün açılması ve yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması hususunda Moritanya makamlarının desteğine güveniyoruz. Bu yatırımların, istihdam ve işgücü piyasalarına yönelik işbirliğimizi de olumlu yönde destekleyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Türkiye’nin Afrika açılımı tamgaz! Moritanya’ya ölçüm laboratuvarı kurduk

Bakan Işıkhan, bakanlıklar arası işbirliği anlaşması müzakerelerinin tamamlanmasının ardından anlaşmayı imzalamak üzere mevkidaşını Türkiye'ye davet etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bilgi, tecrübe ve teknik kapasitesini aktardığı, teknolojik altyapısı ve finansmanı TİKA tarafından üstlenilen; Moritanya Ulusal İş Sağlığı Merkezine (ONMT) bağlı Toksikoloji ve Ölçüm Laboratuvarları Bakan Işıkhan tarafından hizmete açıldı. Laboratuvarın açılışını gerçekleştiren Bakan Işıkhan, törende yaptığı konuşmada ise, Türkiye ile Moritanya arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven, dostluk, kardeşlik ve dayanışma temelinde her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, çalışma hayatının ülkeler arasındaki güçlü ilişkilerin önemli ve stratejik işbirliği alanlarından biri olduğunu ifade etti. Türkiye ile Moritanya arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven, dostluk, kardeşlik ve dayanışma temelinde her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Moritanya ile ilişkilerimizi, ikili işbirliğinin de ötesine taşıyarak, Türkiye-Afrika Ortaklık Politikamız çerçevesinde daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Çalışma hayatı da ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerin önemli ve stratejik işbirliği alanlarından biridir. Bu doğrultuda, çalışma hayatında edindiğimiz bilgi, tecrübe ve kurumsal kapasiteyi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı, vicdani ve tarihi bir sorumluluk olarak da görüyoruz. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu laboratuvar da bu anlayışın somut bir tezahürüdür" dedi.

#4
Foto - Türkiye’nin Afrika açılımı tamgaz! Moritanya’ya ölçüm laboratuvarı kurduk

"Laboratuvar ile Moritanya'da İSG hizmetlerinin kalitesi artacak" İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, TİKA ve Moritanya Ulusal İş Sağlığı Dairesi işbirliğinde hayata geçirilen laboratuvar projesinin ortaya koyduğu somut çıktılar ve sağladığı teknik imkânların iki ülke arasındaki güçlü dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu söyleyen Işıkhan, "TİKA'mız bu projenin finansmanını ve teknolojik altyapısını üstlenirken, Bakanlığımızın uzmanları da bilgi, tecrübe ve teknik kapasitesini Moritanyalı kardeşlerimizle paylaşmıştır. Burada yapılacak çalışmaların, Moritanya'da iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bunun yanında, çalışanların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmasına ve çalışma hayatındaki standartların daha ileri seviyelere taşınmasına da katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Uluslararası akreditasyon için de çalışmalar başladı Laboratuvar açılışındaki katılımcılar ile önemli bir müjdeyi de paylaşan Işıkhan, "Az sonra hizmete açacağımız bu laboratuvarı, uluslararası ölçekte güvenilir ve bölge ülkelerine de hizmet verebilecek bir merkez hâline getirmek için yeni bir adım daha atıyoruz. Bu doğrultuda, laboratuvarımızın akreditasyon sürecine hazır hâle getirilmesi için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. İnanıyorum ki bu adım, laboratuvarımızın yalnızca ulusal düzeyde d

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Provokatif söylemlere yargı tokadı! Rabia Coşkun gözaltında
Gündem

Provokatif söylemlere yargı tokadı! Rabia Coşkun gözaltında

Yargı Kayseri’deki dezenformasyon mitingine tokadı yapıştırdı. Miting adı altındaki organizasyonda basın açıklaması bahanesiyle toplumu yanl..
Suç şebekelerine darbe üstüne darbe! Dev servetlerine tamamen el konuldu!
Gündem

Suç şebekelerine darbe üstüne darbe! Dev servetlerine tamamen el konuldu!

Organize suç örgütlerine yönelik yürütülen dev mali operasyonlarda çember daha da daraltıldı.
40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı
Gündem

40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı

Bugün onlarca ülkede etkin olan ve milyarlarca dolarlık servetin sahibi olan Kuriş ailesinin, Batı’da nasıl palazlanıp büyüdüğünü gözler önü..
Menderes'te kirli pazarlıklar ellerinde patladı! CHP yönetimi kendi meclis üyelerine disiplin sopası salladı!
Gündem

Menderes'te kirli pazarlıklar ellerinde patladı! CHP yönetimi kendi meclis üyelerine disiplin sopası salladı!

İzmir'in Menderes ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleşen başkan vek..
Türker Ertürk tutuklandı
Gündem

Türker Ertürk tutuklandı

Eski Türkiye artıklarından emekli tuğamiral Türker Ertürk, sosyal medya hesabından paylaşılan iktidarı tehdit eden sözleri nedeniyle başlatı..
Dev operasyon için düğmeye basıldı! Dört büyük örgüte darbe indirildi!
Gündem

Dev operasyon için düğmeye basıldı! Dört büyük örgüte darbe indirildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, son dönemde öne çıkan yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen sor..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23