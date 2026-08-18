Türkiye’nin Afrika açılımı tamgaz! Moritanya’ya ölçüm laboratuvarı kurduk

Bakan Işıkhan, bakanlıklar arası işbirliği anlaşması müzakerelerinin tamamlanmasının ardından anlaşmayı imzalamak üzere mevkidaşını Türkiye'ye davet etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bilgi, tecrübe ve teknik kapasitesini aktardığı, teknolojik altyapısı ve finansmanı TİKA tarafından üstlenilen; Moritanya Ulusal İş Sağlığı Merkezine (ONMT) bağlı Toksikoloji ve Ölçüm Laboratuvarları Bakan Işıkhan tarafından hizmete açıldı. Laboratuvarın açılışını gerçekleştiren Bakan Işıkhan, törende yaptığı konuşmada ise, Türkiye ile Moritanya arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven, dostluk, kardeşlik ve dayanışma temelinde her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, çalışma hayatının ülkeler arasındaki güçlü ilişkilerin önemli ve stratejik işbirliği alanlarından biri olduğunu ifade etti. Türkiye ile Moritanya arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven, dostluk, kardeşlik ve dayanışma temelinde her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Moritanya ile ilişkilerimizi, ikili işbirliğinin de ötesine taşıyarak, Türkiye-Afrika Ortaklık Politikamız çerçevesinde daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Çalışma hayatı da ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerin önemli ve stratejik işbirliği alanlarından biridir. Bu doğrultuda, çalışma hayatında edindiğimiz bilgi, tecrübe ve kurumsal kapasiteyi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı, vicdani ve tarihi bir sorumluluk olarak da görüyoruz. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu laboratuvar da bu anlayışın somut bir tezahürüdür" dedi.