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TMV'den Etiyopya'nın Kovid-19 mücadelesine destek

Yeniakit Publisher
2020-05-01 17:11:10 -
TMV'den Etiyopya'nın Kovid-19 mücadelesine destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Etiyopya'daki kampüsü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yerel hükümetin hizmetine verildi.

TMV'den edinilen bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Harar şehrinde bulunan TMV kampüsü içinde yer alan yurt, yemekhane ve sağlık tesisi binaları, Kovid-19 karantinaları ve tedavilerinde kullanılması için salgın süresince Harar yönetimine devredildi.

Eyalette görülebilecek herhangi bir Kovid-19 salgınında merkez halini alacak kampüsle, bölgedeki sağlık hizmetlerindeki açık kapatılmaya çalışılacak.

Virüsle mücadele kapsamında sıkı önlemler alan Etiyopya'da şimdiye kadar 131 vaka görüldü, 3 kişi hayatını kaybetti.


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