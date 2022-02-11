TMT’ye hakaret KKTC’ye ihanettir

Rum terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’nı (TMT) hedef alarak “illegal ve suikastçı” bir örgüt olarak nitelendiren Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan’a tepki yağdı...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “TMT, Kıbrıs’ın Kuvayımilliye’sidir. TMT hakkındaki bu değerlendirmeleri çok yanlış, haddini aşan değerlendirmeler olarak görüyorum.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “TMT, katiller sürüsü EOKA’nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü’nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur.”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “TMT adada oluşturduğu askeri teşkilatla halkımıza moral vermiş ve onurlu bir direniş göstermiştir. Rum iş birlikçisi ajan-provokatörler ile kendini bilmezlerin bu çirkin saldırılarına karşı seyirci kalacak değiliz.”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “TMT hakkında sarf edilen bilinçsiz, cahilane ve kötü niyetli ifadeleri kınıyor, Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu: “TMT’yi illegal, suikastçı bir örgüt gibi göstermek, Kıbrıs Türk halkının davasına yapılmış en büyük ayıptır, saygısızlıktır.”

Doç. Dr. Emete Gözügüzelli: “Bu affedilemez bir tavırdır. Bu kişinin bağlantıları araştırılarak bu yapılan eylemlerle ilgili yargı sürecinin başlatılması gerekiyor.”

Öte yandan, Cumhur İttifakı’nda yer alan AK Parti, MHP ve BBP’nin Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.