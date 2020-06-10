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Ekonomi

TMSF’den İstanbul’da konut satışı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF),Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ’ye ait İstanbul Zeytinburnu ilçesinde bulunan 52 konutu satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:09:00 -
TMSF’den İstanbul’da konut satışı

İhale kapsamında ayrıca Davutpaşa Projesi’ndeki üç blokta, şirketin yüzde 50 hissesine sahip olduğu altı adet ticari fonksiyonlu bağımsız bölüm de yer alıyor. Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında ihale edilecek gayrimenkullerin muhammen bedeli 52 milyon lira, ihale tarihi ise 24 Haziran olarak belirlendi.

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