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Gündem TMSF'den apar topar kaldırdı iddiaları hakkında açıklama: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'un yurt dışına çıkış yasağı
Gündem

TMSF'den apar topar kaldırdı iddiaları hakkında açıklama: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'un yurt dışına çıkış yasağı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, sosyal medyada yer alan "TMSF, yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı" iddialarını yalanladı dikkat çeken bir açıklama. apar topar kaldırdı" iddialarının gerçeği ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-03-14 00:12:00 - 2023-03-14 00:17:05
TMSF'den apar topar kaldırdı iddiaları hakkında açıklama: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'un yurt dışına çıkış yasağı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bazı basın yayın organlarında yer alan "TMSF, yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TMSF'den yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin, 2007 yılında mahkeme kararı olmadan vergi borcu ve TMSF'ye borcu olanlara yurt dışına çıkış yasağı konulamayacağına karar verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'TMSF yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. TMSF'nin yurt dışına çıkış yasağı koyma veya yurt dışına çıkış yasağını kaldırma yetkisi Bankacılık Kanunu'nda bulunmakta iken, bu hüküm 2007 yılında Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir. TMSF'nin tahsilat uygulamalarını düzenleyen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsile İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik güncellenmiş olup kanun maddesi iptal olduğundan kadük olan madde yönetmelikten çıkarılmıştır. Böylece söz konusu tahsilat yönetmeliği, Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde kanun ile uyumlu hale getirilmiştir." denildi.

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