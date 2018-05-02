TMSF şirketlerinden üretim ve ihracat rekoru

MEHMET CANITATLI

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine geçen holdingler ile şirketler atak yapıyor. Bu holding ve şirketlerden hem üretimlerini hem de ihracatlarını önemli oranda arttıran Boydak Grubu ile Royal Halı ön planda.

140 ÜLKEYE İHRACAT

İstikbal, Bellona ve Mondi, markalarını bünyesinde barındıran Boydak Grubu, 2023 itibari ile dünyanın en büyük 3 mobilya markasından biri olmayı amaçlıyor. 140 ülkeye ihracat yapan grup, bu sayıyı da arttırmayı planlıyor.

TMSF idaresinde atılım yapan holdingin 8 sektörde 35 şirketi ve 14 bin elemanı bulunuyor.

100 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Şu aşamada İstikbal, Bellona ve Mondi markalı mobilya ürünlerine ilgi yoğun. Yatırımlar da devam ediyor. Boydak yönetimi, bu sene Boytaş, İstikbal ve Merkez Çelik’e 100 milyon lira yatırım yapmayı hedefliyor.

YENİ ÜLKELER RADARINDA

2017 verilerine göre ülkemizin halı ihracatı 2 milyar doları geçti. Bunda önemli rolü olan Royal Halı, 15’i aşkın ülkeye satış yapıyor.

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından kayyım atanan şirketin üretiminde ihracatın payı yüzde 30’u geçiyor. 10 ana bayii, 200 showroomu bulunan Royal Halı’nın Genel Müdürü Nazif Koca, “Orta Asya ve ABD bizim için önemli bir bölgeler. ABD’de 300 şube ve bayi ile yer alıyoruz. Şu aşamada Kuzey Afrika’ya odaklandık. Fas, Tunus ve Cezayir gibi ülkelerde yeni showroomlar açarak markalarımızla Kuzey Afrikaların evlerine girmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Makedonya, Kosova ve Arnavutluk’ta da yeni showroomlar için çalışmalarımız var’’ açıklamalarını yaptı.

Koca, yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini de dile getirdi.

BASİRETLİ TACİR GİBİ YÖNETİYORUZ

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bünyelerinde 978 firmanın yer aldığını belirterek, “Bunların bir bölümünün kârı artıyor, bir bölümünün de satışı için önemli adımlar atılıyor” dedi.

Firmaların verilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Gülal, “Buraları ticari teamüllere uygun olarak, basiretli bir tacir gibi yönetiyoruz” ifadesini kullandı. Devraldıklarında Royal Halı fabrikasında üretimin neredeyse durduğunu anlatan Gülal, “Şirketlerin içi boşaltılmıştı. Bunları üretime başlattık, üretimle kazançlı bir dönem de başlamış oldu” dedi.