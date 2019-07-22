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TMSF, dev şirketi yeniden satışa çıkardı

TMSF, daha önce satışa sunduğu Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü yeniden satışa çıkardı. 21 Ağustos'ta ihaleye çıkacak şirket için 20 Ağustos'a kadar teklif verilebilecek.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:20
TMSF, dev şirketi yeniden satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) daha önce de satışa sunulan Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 1,1 milyar TL muhammen bedel üzerinden yeniden satışa sundu.

20 Ağustos'a kadar teklif verilebilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, 21 Ağustos'ta yapılacak ihaleye 20 Ağustos'a kadar teklif verilebilecek. İhaleye AŞ ya da limited şirket olarak kurulmuş bulunan tüzel kişiler katılabilecek.

2055 yılına kadar maden ruhsatları bulunuyor

Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü bünyesinde; Yunus Emre Termik Elektrik Santrali başta olmak üzere toplam 31 adet arsa ve maden sahası, 23 Haziran 2055 yılına kadar tesis edilmiş bulunan üst kullanım izni ile maden ruhsatları bulunuyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:20
  1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
  2. TMSF
  3. Adularya Enerji

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