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Ekonomi TMSF Bursa'da üç arsayı satışa çıkardı
Ekonomi

TMSF Bursa'da üç arsayı satışa çıkardı

Yeniakit Publisher
2024-05-15 14:26:00 -
TMSF Bursa'da üç arsayı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki toplam 165 bin metrekareden fazla büyüklüğe sahip üç arsayı satışa çıkardı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, arsalar için muhammen bedel 2 milyar 450 milyon lira olarak belirlendi.

TMSF'nin mülkiyetinde bulunan üç arsanın satışı için düzenlenecek ihale, Fon'un İstanbul'daki merkezinde 4 Haziran'da gerçekleştirilecek.

İhaleye katılacakların 31 Mayıs'a kadar gerekli belgelerle birlikte ihale şartnamesini TMSF'ye teslim etmesi gerekiyor.

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