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Ekonomi TMSF başkanlığına yeni atama
Ekonomi

TMSF başkanlığına yeni atama

TMSF başkanlığına Fatih Rüştü Karakaş atandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 02:53:00 - 2021-07-08 03:03:20
TMSF başkanlığına yeni atama

tama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal'ın yerine Fatih Rüştü Karakaş atandı. Fatih Rüştü Karakaş daha önce fonun üyeliğinde görev almıştı.

Öte yandan Yusuf Öksüzömer de fona üye olarak atandı.

Fatih Rüştü Karakaş kimdir?

1968 yılında Rize’de doğan Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu oldu.

İstanbul Üniversitesi’nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi alan Fatin Rüştü Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank’ta 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevler üstlendi.

Fatin Rüştü Karakaş, 2013 yılı Ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliği yapan Fatin Rüştü Karakaş, 2019’da TMSF Kurul Üyeliğine atandı.

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