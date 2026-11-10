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Gündem ‘İzmir’deki facianın derin üzüntüsü içindeyiz’ Kardeş Pakistan Lideri Şerif’den taziye mesajı!
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‘İzmir’deki facianın derin üzüntüsü içindeyiz’ Kardeş Pakistan Lideri Şerif’den taziye mesajı!

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‘İzmir’deki facianın derin üzüntüsü içindeyiz’ Kardeş Pakistan Lideri Şerif’den taziye mesajı!

Kardeş Pakistan’ın Başbakanı Şahbaz Şerif, İzmir Aliağa’daki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayınladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif mesajında; “Dün İzmir Aliağa’daki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada değerli hayatların trajik kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyim. Bu yürek parçalayıcı trajedi nedeniyle sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, yas tutan ailelere ve kardeş Türkiye halkına en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralıların hızlı ve tam bir iyileşme ile şifa bulmalarını diliyorum. Pakistan, bu keder saati'nde Türk kardeşlerimiz ve kardeşlerimizle tam dayanışma içinde durmaktadır” ifadelerine yer verdi.

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