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Ekonomi

TMO’ya mali yükümlülük muafiyeti

Cumhurbaşkanlığı’nın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından gerçekleştirilecek hububat ve bakliyat ithalatında ek mali yükümlülüğün uygulanmamasını konu alan kararı yürürlükte.

2020-04-26 11:46:00 -
TMO’ya mali yükümlülük muafiyeti

Cumhurbaşkanlığı’nın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından gerçekleştirilecek hububat ve bakliyat ithalatında ek mali yükümlülüğün uygulanmamasını konu alan kararı yürürlükte. Karara göre kurumca belirlenen tarife kontenjanı kapsamında gerçekleştirilecek ithalatta ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

 

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