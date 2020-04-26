TMO’ya mali yükümlülük muafiyeti
Cumhurbaşkanlığı’nın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından gerçekleştirilecek hububat ve bakliyat ithalatında ek mali yükümlülüğün uygulanmamasını konu alan kararı yürürlükte.
Cumhurbaşkanlığı’nın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından gerçekleştirilecek hububat ve bakliyat ithalatında ek mali yükümlülüğün uygulanmamasını konu alan kararı yürürlükte. Karara göre kurumca belirlenen tarife kontenjanı kapsamında gerçekleştirilecek ithalatta ek mali yükümlülük uygulanmayacak.