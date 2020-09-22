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Ekonomi TMO kuru kayısıyı 21-23 liradan alacak
Ekonomi

TMO kuru kayısıyı 21-23 liradan alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (günkurusu) için ise 23 liradan alacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:33:00 - 2020-09-22 10:40:30
TMO kuru kayısıyı 21-23 liradan alacak

 Akit  Ankara Ekonomi 

Malatya Kuru Kayısı Alım Fiyatının Açıklanması Programı”na video konferans yöntemiyle katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (günkurusu) için ise 23 liradan alıyoruz” dedi.

Lisanslı depo faaliyette

TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ’nin (LİDAŞ) modern altyapıya sahip Türkiye’nin ilk kuru kayısı lisanslı deposu olarak faaliyetlerine başladığını belirten Pakdemirli, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TMO’ya verilen görev doğrultusunda kayısıyı ilk defa alıyoruz. O nedenle bu önemli günde tüm Malatya gibi bende çok heyecanlıyım” dedi.

TMO’nun alım fiyatını da açıklayan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: “2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için ise 23 liradan alıyoruz. Bu çerçevede, gün kurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini yükseltmek amacıyla gün kurusuna biraz fazla fiyat verdik. Buradan, kuru kayısı fiyatını 21 liranın altına düşürmemekte kararlı olduğumuzun altını özellikle çizmek istiyorum.

Küçük ailelere destek

Sağlanan desteklere de dikkat çeken Pakdemirli, şunları söyledi: “Dekara 19 liralık mazot-gübre desteğine ilave olarak, dekara 10 lira katı organik-organomineral gübre desteği veriyoruz. Dekara 35-70 lira organik tarım, 20-40 lira iyi tarım desteği veriyoruz. Kayısı üretiminde de standart fidan kullanımı için dekara 100 lira, sertifikalı fidan kullanımında ise dekara 280 lira destek sağlıyoruz. Küçük aile işletme desteği kapsamında dekara 100 lira destek vermekteyiz. Ayrıca kayısı üretiminde biyoteknik mücadele için dekara 50 lira destek sağlamaktayız.

Yeni Akit Gazetesi

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