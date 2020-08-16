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Ekonomi

TMO gıdada stokçulara fırsat vermiyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), gıda enflasyonunu ve fiyat stokçuluğunun önüne geçmek amacıyla 500 bin ton buğday ile 60 bin ton arpa ithalatı için 25 Ağustos’ta ihaleye çıkacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 10:55:00 -
TMO gıdada stokçulara fırsat vermiyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububatta spekülatif kaynaklı fiyat artışlarının gıda enflasyonunu tetikleyici etkilerini önlemek ve hububatta fiyat stokçuluğunun önüne geçmek amacıyla 500 bin ton buğday ile 60 bin ton arpa ithalatı için 25 Ağustos’ta ihaleye çıkacak.

Covid-19 salgını nedeniyle ürün fiyatlarında yükseliş beklentisiyle stokçuluğun artması ve sektör dışı kesimin de spekülatif kâr amaçlı ürün alması nedeniyle yurt içi piyasa fiyatları hasat başından itibaren yükselerek TMO alım fiyatlarının üzerine çıktı. Türkiye genelinde Anadolu Kırmızı Sert (AKS) ekmeklik buğdayın tonu ortalama yüzde 30, makarnalık buğdayın tonu  ortalama yüzde 20 ve yemlik arpanın tonu  ortalama yüzde 20 artması üzerine TMO, piyasa düzenleme görevi kapsamında spekülatif kaynaklı yaşanabilecek fiyat artışlarının gıda enflasyonunu tetikleyici etkilerini önlemek, olağanüstü hal stoklarını oluşturmak, yurt içi alımlarla belirli bir seviyede kalan buğday ve arpa stoklarının ithalat yoluyla takviye etmek amacıyla 500 bin ton buğday ve 60 bin arpa ithalatı için ihaleye çıkacak.

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