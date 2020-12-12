  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TMO deposundan fındık çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

TMO deposundan fındık çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 20:23:19 -
TMO deposundan fındık çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait depodan fındık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, TMO'ya ait depodan önceki gece 15 çuval fındık çalınmasıyla ilgili çalışma sonucu M.M.A (28), V.A (35) ve H.B'yi (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bir sonraki kareyi konuşuyor! Görüntüler sosyal medyanın dilinde
Dünya

Dünya bir sonraki kareyi konuşuyor! Görüntüler sosyal medyanın dilinde

Suudi Arabistan'da çekilen görüntüler dünyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Görüntülerde başının ağrıdığını söyleyen bir baba ya..
700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı
Dünya

700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı

Alman ordusu içindeki aşırı sağcıların varlığı bu kez Meclis Araştırma Komisyonunca kanıtlandı. Komisyon, ordudaki aşırı sağcı yapılanmaları..
Bakan Varank'tan HDP'li Garo Paylan'a SİHA kapağı!
Siyaset

Bakan Varank'tan HDP'li Garo Paylan'a SİHA kapağı!

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HDP'li Garo Paylan'ın SİHA karşıtlığına, "Azerbaycanlı kar..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay