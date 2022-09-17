TMO ayçiçek yağı indirim listesine koydu! İşte son fiyatlar...

Mutfağın vazgeçilmez ürünü ayçiçek yağı fiyatları için indirimle aranıyor. TMO ise 5 LT ayçiçek yağında indirim yaptı. İndirimli ayçiçek yağı fiyatı listesi TMO sitesinden vatandaşa duyuruldu.

Ayçiçek yağı fiyatları ile gündemdeki yerini koruyor. Mutfağın baş ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı fiyatı başta zincir marketler olmak üzere birçok yerde 150 TL’ye yaklaşmış durumda. Peki, TMO ayçiçek yağı fiyatı ne kadar oldu? 5 lt ayçiçek yağı fiyatı kaç lira?

Ayçiçek yağı da indirim listesinde

Ayçiçek yağı fiyatları için zaman zaman indirimler söz konusu olsa da bu yeterli olmuyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de bazı ürünleri için indirim kararı aldı ve müşterilerine ilan etti. Ayçiçek yağı fiyatı da indirim gören ürünler arasında yer alıyor. Söz konusu indirim listesinde ayçiçek yağı, mercimek, pirinç gibi ürünler bulunuyor.

TMO ayçiçek yağı fiyatı ne kadar oldu?

TMO kendisine ait internet sitesinde 16 Eylül 2022 Cuma perakende ürünlerinin fiyatlarını yayımladı. Söz konusu listede yemeklik ayçiçek yağı fiyatı da dikkat çekti. TMO 5 lt ayçiçek yağı fiyatı 135 TL’den satılıyor.

İndirimli fiyat listesi

TMO indirimli ürünler listesi 16 Eylül 2022 itibariye şöyle:

Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kg TMO fiyatı: 16.75 TL

Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kg TMO fiyatı: 15.75 TL

Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr TMO fiyatı: 15.00 TL

Kabuklu Tuzlu Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 30.00 TL

Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 50.00 TL

Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 47.00 TL

Fındık Krokan Paketli 500 Gr TMO fiyatı: 41.00 TL

Fındık Ezmesi 320 Gr TMO fiyatı: 28.00 TL

Rafine Fındık Yağı 4 Lt TMO fiyatı: 220.00 TL

Sütlü Fındık Kreması 400 Gr TMO fiyatı: 28.00 TL

Kakaolu Fındık Kreması 400 Gr TMO fiyatı: 25.00 TL

Osmancık Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 71.25 TL

Yemeklik Ayçiçek Yağı 5 Lt TMO fiyatı: 135.00 TL

Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 83.75 TL

Luna Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 63.75 TL

Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 66.25 TL

Nohut İri tane 2 Kg TMO fiyatı: 25.50 TL

Nohut Çok İri tane 2 Kg TMO fiyatı: 28.00 TL

Kırmızı Mercimek 1 Kg TMO fiyatı: 17.50 TL