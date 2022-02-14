TMMOB’a ihtiyaç yok!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

TMMOB yasasının tamamen demokratik ve özgürlükçü hale dönüştürülmesi gerektiğini belirten Türkyılmaz, şunları dile getirdi:

İdeolojik ayrım yapmıyoruz

“2018 yılında Birliğe Çağrı Çalışma Grubu olarak Türkiye’de Orman Mühendisleri Odamızın Genel Merkezini yönetmeyle meslektaşlarımız tarafından yetkili kılındık. O tarihten beri meslektaş paydaşından siyasi ve ideolojik ayrım gütmeden tüm meslektaşlara eşit mesafede adalet içerisinde davrandığımızdan dolayı bu sene yapılan 15 Şubemizin Genel Kurullarının tamamlanması neticesinde Birliğe Çağrı Çalışma Grubu’ndan aday olan arkadaşlarımızın yetkilendirilmesi ile nihayete erdi. Burada Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği olarak bildiğimiz TMMOB anayasanın 135. maddesine göre TBMM tarafından çıkarılan 6235 Sayılı yasaya göre kurulmuş olan kamu kurumu niteliğinde kamu tüzel kişiliğine haiz yapının üst yönetimi marjinal söylem sahibi kişiler tarafından yönetilmekte. Türkiye’nin yerli ve milli ruhuna aykırı söylemler ve eylemlerde bulunmaktadırlar.”

Üst kuruluş istemiyoruz

TMMOB’un aidatı belirleme yetkisine değinen Hasan Türkyılmaz, şöyle devam etti: “Maalesef hiçbir emekleri olmamasına rağmen Orman Mühendisleri Odası’ndan da bu yasal aidatı alıyorlar. Burada tabi TMMOB yasasının derhal ivedilikle değişip bu noktadaki antidemokratik ve ahlaki olmayan yapının demokratik ve ahlaki çerçeveye oturtulması lazım. Onların bizim üst kuruluşumuz olmalarına ihtiyacımız yok. Biz zaten 81 ili temsil eden 15 şube başkanlığımız ve genel merkez olarak tüm meslektaşlarımıza hizmet ediyoruz. TMMOB’un bize hiçbir faydası yok. Sadece engeli var. Gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz. Tüm meslek örgütlerinde Birliğe Çağrı Zihniyeti şahlanarak geliyor. Oradaki bu saplantılı fikir sahipleri, devlete ve millete kem gözle bakan anlayıştaki zihniyetleri değiştirecektir. Şimdiden bunun korkusunu yaşıyorlar.”

Seçim sistemi değişmeli

TMMOB yasasının tamamen demokratik ve özgürlükçü hale dönüştürülmesi gerdektiği vurgulayan Türkyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Antidemokratik uygulamaları Ziraat Mühendisleri Odası’nda da söz konusu. 81 ilin çoğunda Birliğe Çağrı Grubu’nun seçimleri kazanmasına rağmen genel merkezi hala marjinal yapılar yönetiyor. Çünkü delege sisteminin nispi temsille seçilmemesi adaletsizlikler oluşturuyor. İşte onların demokrasi anlayışı bu küçük olsun benim olsun.”