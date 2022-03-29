TMMOB sınav duyurusu yaptı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Orman Mühendisleri Odası Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Sınavlarınailanla duyurulan şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacak.

Sınav başvuruları online sistemi üzerinden Online işlem merkezinden “SYMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu doldurularak kaydedilecek, form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecek.

Belgelerinin 22 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu belgelerin gelip gelmediği yine online işlem merkezinden takip edilebilecektir.

Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe kadar incelenecek, SYMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 29 Nisan 2022 Cuma gününe kadar ilk kez sınava gireceklere ait geçici aday listesi duyurulacaktır. Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilebilecektir. SYMM adayları, geçici aday listesine karşın 9 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar Odaya itiraz edebilirler. Oda, 11 Mayıs 2022 Çarşamba gününe kadar itirazları kesin sonuca bağlayarak, SYMM sınavına ilk kez girecek adaylar ile birlikte başarısız olunan derslerden girecek adayların kesin listesini Odanın ilan tahtası ile internet sayfasında duyurur.

SYMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav konularına ait sınav ücretinin 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit ettirilecektir.

Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru yapılan ekrandan 27 Mayıs 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır.

Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir

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