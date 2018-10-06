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TMMOB çağ dışı eğitimde ısrarlı

Kurulduğu günden bu yana kendi alanı dışında her işe burnunu sokan ve siyasi görüşü sebebiyle iktidarın millet lehine attığı her olumlu adımı hedef alan Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası (TMMOB) skandal açıklamalarına devam ediyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:49
TMMOB çağ dışı eğitimde ısrarlı

Kurulduğu günden bu yana kendi alanı dışında her işe burnunu sokan ve siyasi görüşü sebebiyle iktidarın millet lehine attığı her olumlu adımı hedef alan Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası (TMMOB) skandal açıklamalarına devam ediyor. TMMOB Yönetimi’nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:  “Yönetmeliğin değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yargı kararları doğrultusunda güncellendiğini, Milli Eğitim Temel Kanunu’nda zaten yer alan karma eğitim vurgusunun okul türlerine göre ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı”ifade edilmiştir. Açık ki, yapılan bu açıklamalar kamuoyunun tepkisini azaltmaya yöneliktir. Yönetmelik değişikliğiyle bu okullardaki karma eğitim kaldırılmış olacaktır. Bu uygulamanın zaman içerisinde yaygınlaştırılarak diğer

Okullar için de benzer bir değişiklik yapılması sürpriz olmayacaktır. Tüm çocukların bir arada öğrenmesini, sosyalleşmesini ve cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılmasını amaçlayan karma eğitim, çağdaş toplumlarda bir gereklilik olarak addedilmektedir.” Kendi alanı dışında her şeye karışan TMMOB, şöyle devam etti: “İmam Hatip Liselerine istediği ilgiyi sağlayamayan AK Parti iktidarının yeni taktiği, mevcut liseleri kendi politikaları doğrultusunda dönüştürmektir. Uzun süredir uygulanan laiklik karşıtı, gerici politikalar nedeniyle, eğitim sistemimizin sorunları içinden çıkılmaz bir hale dönüştürülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunlara çözüm üretmek yerine özellikle kız çocuklarını eğitimden uzaklaştırmayı hedeflemektedir. Karma eğitim geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkacağız!

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 11:49
  1. karma eğitim mecburiyetinin sona erdirilmesi
  2. karma eğitim
  3. tmmob

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