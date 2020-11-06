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Aktüel TKYB yönetim kurulu başkanlığına Raci Kara getirildi
Aktüel

TKYB yönetim kurulu başkanlığına Raci Kara getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 18:44:52 -
TKYB yönetim kurulu başkanlığına Raci Kara getirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), bankanın boş bulunan yönetim kurulu üyeliğine ve yönetim kurulu başkanlığına Raci Kara'nın seçildiğini duyurdu.

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamada, "TKYB bankamız Yönetim Kurulu'nun 6 Kasım 2020 tarihli kararı ile bankamızın boş bulunan yönetim kurulu üyeliğine ve başkanlığına Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi kapsamında Raci Kara seçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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