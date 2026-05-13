Ekonomi
Ekonomi

Son 13 ayın dibini gördü Dubai tayfasına savaş freni

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son 13 ayın dibini gördü Dubai tayfasına savaş freni

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Başkanı Bayram Tekçe: - “Dubai, Türklerin konut alımı için yurt dışında en çok tercih ettiği ülke ve bölgelerin ilk sıralarında. Martta burada yaşanan saldırılar bu pazardan alımları neredeyse durdurdu”

Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için ödediği tutar ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın etkisiyle martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 düşüşle 187 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye’deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımı için ödediği tutar 2025 yılında 2 milyar 675 milyon dolara yükselmişti.

Söz konusu rakam ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 artarak 208 milyon dolara, şubatta ise yüzde 18,4 yükselişle 225 milyon dolara ulaşmıştı.

Son açıklanan veriler, Türkiye’deki yerleşiklerin, ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın misillemeleriyle Körfez ülkelerinin etkilenmesine yol açan savaşın ardından yurt dışındaki alımlarında düşüş olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için ödediği tutar martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 düşüşle 187 milyon dolara geriledi. Bu rakam son 13 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tutar Mart 2025’te 227 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Uzmanlar, Türk yatırımcıların yurt dışında en fazla gayrimenkul aldığı merkezler arasında üst sıralarda yer alan Dubai’nin savaşın ekonomik ve jeopolitik etkilerinden doğrudan etkilenmesinin, mart ayında yurt dışı konut alımlarındaki yavaşlamada belirleyici rol oynadığını ifade etti.

DUBAİ VE YUNANİSTAN

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türklerin yurt dışında en çok konut aldığı lokasyonların başında Dubai ve Yunanistan’ın geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dubai, Türklerin konut alımı için yurt dışında en çok tercih ettiği ülke ve bölgelerin ilk sıralarında. Martta burada yaşanan saldırılar bu pazardan alımları neredeyse durdurdu. Dolayısıyla bu durum satışların azalmasına neden oldu. Öte yandan son aylarda Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik olumsuz tavırları da bu ülkeden alımları kısmen de olsa negatif etkiledi. Yunanistan’ın İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile işbirlikleri, adalara asker yerleştirme ve silahlandırma girişimleri yatırımcılarımızı olumsuz etkiliyor.”

Tekçe, şu anda ateşkes döneminde olunması nedeniyle Dubai konut piyasasında hareketliliğin kısmen başladığını kaydederek, “Eskisi gibi olmasa da Türklerde de hareket var. Şu anda açıkça kampanyası yapılmıyor ancak müşteri ile alım için gittiğimizde yüzde 15-20 civarında indirimler alabiliyoruz.” dedi.

YAVAŞLAMA GEÇİCİ

Uluslararası gayrimenkul uzmanı ve Woven Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ustaoğlu da martta görülen yüzde 18’lik düşüşü geçici bir yavaşlama olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Bunun en büyük nedeni, Türk yatırımcısının en yoğun olduğu Dubai pazarındaki kısa süreli bekleme süreci oldu. Ancak son dönemde yeniden geri dönüşler başladı. Talep tekrar yükseliyor.” ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcıların Dubai’nin yanı sıra Golden Visa gibi avantajlar sunan Yunanistan ve benzeri alternatif pazarlara yönelik araştırma süreçlerine de girdiğini anlatan Ustaoğlu, bu süreçlerin en iyi şekilde yürütülmesi için kendilerinin de büyükelçilikler ve uluslararası iş çevreleriyle aktif temas halinde olduklarını söyledi.

Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için ödediği tutarlar şöyle:

TARİH   TUTAR (MİLYON DOLAR)

Ocak 2025           144

Şubat 2025          190

Mart 2025           227

Nisan 2025          232

Mayıs 2025         238

Haziran 2025      214

Temmuz 2025    253

Ağustos 2025     288

Eylül 2025           211

Ekim 2025           225

Kasım 2025         201

Aralık 2025          252

Ocak 2026           208

Şubat 2026          225

Mart 2026           187

İran savaşı Dubai turizmini vurdu
İran savaşı Dubai turizmini vurdu

Ekonomi

İran savaşı Dubai turizmini vurdu

Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği Kurban Bayramı için emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba..
Kuveyt'te denizden sızma girişimi ortalığı ayağa kaldırdı, İranlı ajanların yakalanmasıyla iki ülke arasındaki diplomatik köprüler atılma noktasına geldi!
Gündem

Kuveyt’te denizden sızma girişimi ortalığı ayağa kaldırdı, İranlı ajanların yakalanmasıyla iki ülke arasındaki diplomatik köprüler atılma noktasına geldi!

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı 4 kişinin deniz yoluyla ülkeye girmeye çalışırken gözaltına alınması üzerine Kuveyt yönetimi "..
Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını sızdırdılar! Operasyonda yakalandılar
Gündem

Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını sızdırdılar! Operasyonda yakalandılar

Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması yönelik yürütülen soruşturmasında Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasy..
+90 (553) 313 94 23