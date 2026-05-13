Galatasaraylısın, Fenerbahçe'ye faydan olur mu? İşte Hakan Çalhanoğlu'nun cevabı

Ali Koç bizzat Hakan ile konuştuğunu belirterek aralarındaki diyaloğu şöyle özetledi: - Galatasaraylısın, bize fayda sağlar mısın? Sağlarsın. Gizli kalacak, sidik yarışına girmeyiz. Fenerbahçe'ye gelmek istiyor musun?" dedim. Hakan'ın bu teklife olumlu yanıt verdiğini ve menajerinin numarasını paylaştığını belirtti.Görüşmelerin neden tıkandığına da değinen Koç, Hakan'ın menajerinin tavrının Fenerbahçe'ye uygun olmadığını, menajerin "Bizim acelemiz yok, başka takımlarla da görüşüyoruz" diyerek süreci zorlaştırdığını ve bu nedenle defteri kapattıklarını söyledi.