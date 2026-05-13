Galatasaraylısın, Fenerbahçe'ye faydan olur mu? İşte Hakan Çalhanoğlu'nun cevabı

Haber Merkezi

Başkan adaylarından Hakan Safi'nin Milano'da Hakan Çalhanoğlu ile görüştüğü iddiası sonrası akıllara Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç'un, Türk Milli Takım kaptanı ile yaptığı görüşme geldi.

İstanbul'a dönen Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin Milano'da Hakan Çalhanoğlu ile görüştüğü iddia edildi. Akıllara ise Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç'un, TRT Spor canlı yayınında (Eylül 2025) Çalhanoğlu ile gerçekleştirdikleri transfer görüşmesine dair açıklamaları geldi.

Ali Koç, transfer sürecinin iki eski futbolcu ve mevcut bir teknik direktörün kendisini aramasıyla başladığını belirtti. Bu kişilerin kendisine "Hakan Çalhanoğlu müsait, tam sizin ihtiyacınız olan profil" dediklerini aktardı. Koç, ilk tepkisinin "Hakan Galatasaraylı, ne alaka?" olduğunu ancak aracıların Galatasaray ile o dönem bir durumun olmadığını ve Fenerbahçe'ye gelmesinin mümkün olduğunu söylediklerini ifade etti.

Ali Koç bizzat Hakan ile konuştuğunu belirterek aralarındaki diyaloğu şöyle özetledi: - Galatasaraylısın, bize fayda sağlar mısın? Sağlarsın. Gizli kalacak, sidik yarışına girmeyiz. Fenerbahçe'ye gelmek istiyor musun?" dedim. Hakan'ın bu teklife olumlu yanıt verdiğini ve menajerinin numarasını paylaştığını belirtti.Görüşmelerin neden tıkandığına da değinen Koç, Hakan'ın menajerinin tavrının Fenerbahçe'ye uygun olmadığını, menajerin "Bizim acelemiz yok, başka takımlarla da görüşüyoruz" diyerek süreci zorlaştırdığını ve bu nedenle defteri kapattıklarını söyledi.

Fotospor'a göre; Basında Hakan'ın ağzından transferle ilgili farklı açıklamalar çıkması üzerine Koç, oyuncuyu tekrar aradığını; Hakan'ın ise kendisine bu haberlerin doğru olmadığını ve öyle bir açıklama yapmadığını söylediğini aktardı.

