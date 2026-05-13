Galatasaraylısın, Fenerbahçe'ye faydan olur mu? İşte Hakan Çalhanoğlu'nun cevabı

Ali Koç, transfer sürecinin iki eski futbolcu ve mevcut bir teknik direktörün kendisini aramasıyla başladığını belirtti. Bu kişilerin kendisine "Hakan Çalhanoğlu müsait, tam sizin ihtiyacınız olan profil" dediklerini aktardı. Koç, ilk tepkisinin "Hakan Galatasaraylı, ne alaka?" olduğunu ancak aracıların Galatasaray ile o dönem bir durumun olmadığını ve Fenerbahçe'ye gelmesinin mümkün olduğunu söylediklerini ifade etti.