Müthiş uygulamayı kopyalayacaklar: Avrupa ülkesine Türkiye modeli

Prof. Dr. Kaymakcı, Teknokent’in yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, üretici bir birim olan Teknokentte öğrencilerin de aynı zamanda üreten, geliştiren, kodlayan, tasarlayan ve teknolojiye yön veren bireyler olmalarını hedeflediklerini söyleyerek, "Bilginizi yalnızca notlara değil, patentlere, tasarımlara ve projelere dönüştürün. Çünkü bilgi paylaşıldıkça değer kazanır. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi olarak biz her zaman yanınızdayız. Şimdi zihinlerinizdeki o fikirleri özgür bırakma zamanı. Çünkü gelecek, onu bugünden inşa etmeye cesaret edenlerin olacaktır" dedi. Etkinlikte konuşan Teknokent Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Dr. Berkan Güngör ise yalnızca bir sempozyumun açılışını gerçekleştirmediklerini, öğrencilerin fikir üretme, araştırma yapma, proje geliştirme, yenilikçi düşünme ve girişimcilik ekosistemine katılma iradesini görünür kılan akademik ve kurumsal buluşmaya da ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Sempozyumun öğrencilerin bilimsel merakını, teknolojiye olan ilgisini ve girişimcilik potansiyelini daha ileri taşımak amacıyla hazırlandığını anlatan Dr. Güngör, "Burada öğrenciler yalnızca dinleyici değil; bildiri sunan, fikir geliştiren, tartışan, öğrenen, üreten ve organizasyon sürecine emek veren aktif paydaşlar olarak yer almaktadır. Bu yönüyle sempozyumumuz, öğrenci merkezli akademik üretim kültürünün oluşmasına katkı sunan önemli bir platform niteliği taşımaktadır" şeklinde konuştu.