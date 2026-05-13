Müthiş uygulamayı kopyalayacaklar: Avrupa ülkesine Türkiye modeli

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde, Kastamonu Teknokent ve Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle düzenlenen Ulusal İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik Öğrenci Sempozyumu başladı. Sempozyum, farklı üniversitelerden öğrencileri, akademisyenleri ve girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını bir araya getirdi. Sempozyumun açılışında konuşan Türk Bulgar İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Tatyana Türker, "Hayatımda yaşadığım en büyük şoklardan biri, kadın cinayetinde kaybettiğimiz 33 yaşındaki Sevinç’tir. Bolu'da hayatını kaybetti. 13 yaşında çok güzel bir kız bıraktı. Bu hayatımda yaşadığım çok büyük acılardan biriydi. Çok üzüldüm, daha sonra Bulgaristan'a döndüm. Kadınlar için ne yapabilirim diye düşündüm. Yaşadığınız her zorluktan, her acıdan güç toplayın. Bulgaristan'da kadına şiddet yine var. Türkiye teknoloji konusunda, inovasyon konusunda çok ileride. Bir Avrupa ülkesi olan Bulgaristan'da KADES gibi bir uygulama yoktu. Bu bir eksiklik. Ben de WKADES uygulamasını Bulgaristan’da olmalı, Sevinç'in anısına bir şey yapmalıyım' dedim. Onun anısına, onun acısıyla büyük bir şey başardık. Biz, bir yıl içinde KADES uygulamasını anlatabildik. Türkiye'den Sibel Özdemir geldi, Sayın Büyükelçimiz Mehmet Uyanık, İçişleri Ateşemiz İlker Bey geldiler ve anlattılar. Bize çok yol açtılar. Büyük bir konferans düzenleyerek KADES'i anlattık. Bu süreç uzun oluyor. Ben buraya gelmeden iki gün önce karşımda Bulgaristan'ın İçişleri Bakan Yardımcısı, Bulgaristan'ın İçişlerindeki bütün kadına şiddete karşı bölümleri, 112 servisinin müdüründen oluşan 9 kişilik heyet vardı. Biz kadınlardan bu uygulamayı dinledi ve bu uygulamanın hayata geçirilmesi sözünü verdiler. Yaşadığım çok büyük bir acıdan böyle bir sonuç çıkıyor. Onun için güçlü olun, bir şeyi çok çok çok isteyin ve çok inanın" dedi.