Yenilgi kaçınılmaz: 'Vietnam ve Pearl Harbor gibi' deyip ABD'yi uyardı

ABD’li ünlü stratejist ve neocon düşüncenin önde gelen isimlerinden Robert Kagan, Washington yönetiminin İran karşısında tarihi bir yenilgiyle karşı karşıya olduğunu savundu. The Atlantic dergisindeki analizinde Kagan, “İran savaşı tıpkı Pearl Harbor ve Vietnam gibi tam bir yenilgiye gidiyor. Bu yenilgi ne görmezden gelinebilir ne de telafi edilebilir. Hürmüz Boğazı artık İran’ın elinde” dedi.

TAHSİN HAN

ABD’li ünlü stratejist ve neocon düşüncenin önde gelen isimlerinden Robert Kagan, Washington yönetiminin İran karşısında tarihi bir yenilgiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

“The Atlantic “ dergisinde yayınlanan son makalesinde Kagan, çatışmanın neden olduğu hasarın artık geri döndürülemeyeceğini belirtti.

İsrail destekçisi Kagan, “Tam bir yenilgiyi doğru” başlıklı analizinde “Önceki statükoya geri dönüş olmayacak, ne de verilen zararı telafi edecek veya aşacak nihai bir Amerikan zaferi olmayacak” dedi.

Kagan, ABD’nin geçmişte Vietnam ve Afganistan gibi savaşlarda geri çekildiğini ancak bunların küresel dengeleri belirleyici ölçüde değiştirmediğini söyledi. İran krizinin ise farklı olduğunu vurgulayan Kagan, “Bu yenilgi ne görmezden gelinebilir ne de telafi edilebilir” dedi.

ABD’nin askeri gücünü küresel düzelde kulylanmasının destekçisi olan ve Irak işgalinin en azılı savunucusu olan Kagan, analizinde, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün bölgedeki güç dengesini kökten değiştirdiğini savunuyor. Kagan , “Boğazları kontrol ederek İran, bölgede kilit bir oyuncu ve dünyadaki en önemli oyunculardan biri haline geldi” dedi.

DÜNYA BAŞARISIZLIĞI GÖRDÜ

“Savaş, Çin ve Rusya gibi rakipleri güçlendirmekle kalmadı , aynı zamanda ABD’nin küresel prestijini de zayıflattı” diyen Amerikalı analist, “Savaşın destekçilerinin defalarca iddia ettiği gibi Amerikan gücünü göstermek yerine, bu çatışma, güvenilmez ve başlattığı işi tamamlayamayan bir Amerika’yı ortaya çıkardı. Bu, dostlar ve düşmanlar ABD’nin başarısızlığına uyum sağlarken, dünya çapında zincirleme reaksiyonlara neden olacaktır” dedi. 

 

VİETNAM GİBİ

Kagan, Başkan Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı açmak için artık sınırlı seçeneklere sahip olduğunu ve Washington’un etkisinin tükenmiş olabileceğini öne sürdü . Hatta mevcut krizi, 1941’deki Pearl Harbor saldırısı ve Vietnam Savaşı gibi Amerikan askeri tarihinin en travmatik anlarından bazılarına benzetti . Ancak bu olaylardan farklı olarak, bu kez ABD’nin toparlanamayacağına inanıyor. Kagan, İran’ın ABD askısına dayanma yeteneğinin, Washington’u Körfez ekonomilerine ve küresel finans sistemine ciddi zarar vermeden gerçekçi seçenekleri sınırlı bıraktığını savunarak, “Amerika için yenilgi sadece mümkün değil, çok muhtemel” diye vurguladı.

HÜRMÜZ’DE ŞAH MAT

“Eğer bu şah mat değilse, çok yakındır” diyen Kagan, Tahran’ın güçlü bir stratejik baskı aracı olarak tanımladığı Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü kolay kolay bırakmayacağını belirterek, “İran, ne kadar iyi bir anlaşma olduğunu düşünürse düşünsün, Boğazı kaybetmeyi göze alamaz. Dahası, Trump ile anlaşmaya güvenmiyor” diye sordu.

İSRAİL’E UYARI

İsrail’e de uyarıda bulunan ABD’li Analist, “Bu savaş, İsrail için son derece felaket bir şekilde sonuçlanma potansiyeline sahip , çünkü bölgedeki etki ve güç dengesi ABD ve İsrail’den İran ve destekçilerine doğru kayacak” dedi.

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği Kurban Bayramı için emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba..
İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı 4 kişinin deniz yoluyla ülkeye girmeye çalışırken gözaltına alınması üzerine Kuveyt yönetimi "..
Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması yönelik yürütülen soruşturmasında Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasy..
