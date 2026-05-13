CHP'li belediyede yolsuzluk ve rüşvet çarkı deşifre oldu! Görevden alınan Hakan Bahçetepe için hapis istemi!
Gaziosmanpaşa'da patlak veren rüşvet skandalında sular durulmuyor. Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve beraberindeki 8 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
Halen cezaevinde tutuklu bulunan Bahçetepe'nin, belediye imkanlarını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanarak kirli ilişkilere bulaştığı tescillenmiş oldu.
Hazırlanan iddianamede, Bahçetepe’nin ‘Rüşvet alma’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘Haksız mal edinme’ gibi ağır suçlardan cezalandırılması talep edildi. Milletin parasını gayrimeşru yollarla aklayan ve haksız servet edinerek halkın emanetine ihanet eden bu kokuşmuş zihniyetin yargı önünde vereceği hesap merakla beklenirken, 8 şüpheli hakkında da benzer suçlamalarla adalet mekanizması işletilmeye devam ediyor.
