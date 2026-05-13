'Fısfıs İsmail' cenazede ağladı: Keşke seni hiç tanımasaydım!

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan “Mahallenin Muhtarları” dizisinde canlandırdığı “Eczacı Bahadır” karakteriyle tanınan oyuncu Alp Balkan, 56 yaşında yaşamını yitirdi. Sanat camiasını yasa boğdu. Ölüm haberinin ardından düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

25 YIL YATALAK ANNESİNE BAKTI

Yakın dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmayan oyuncu Süleyman Yağcı, törende yaptığı açıklamada büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. “Çocuklar Duymasın” dizisindeki “Fısfıs İsmail” karakteriyle hafızalarda yer eden Yağcı, Balkan’ın ailesine yıllarca özveriyle baktığını söyledi. Alp Balkan’ın fedakâr bir evlat olduğunu dile getiren Yağcı, “25 yıl yatalak annesine baktı. Şimdi de 95 yaşındaki babasıyla ilgileniyordu. Gerçekten çok büyük emek verdi. Çok üzgünüz. Ölümüne hâlâ inanamıyorum. Keşke seni hiç tanımasaydım. Daha 4-5 gün önce turnedeydik. Beraber aynı odada kaldık” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.