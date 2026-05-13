Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Fısfıs İsmail' cenazede ağladı: Keşke seni hiç tanımasaydım!

“Mahallenin Muhtarları” dizisinin sevilen oyuncusu Alp Balkan, 56 yaşında hayatını kaybetti. Yakın dostu ve 'Fısfıs İsmail' rolüyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı, cenaze töreninde gözyaşlarına hakım olamadı. yaptığı Balkan’ın yıllarca ailesine fedakârca baktığını anlatarak ağlayarak anlatan Yağcı “Keşke seni hiç tanımasaydım” dedi.

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan “Mahallenin Muhtarları” dizisinde canlandırdığı “Eczacı Bahadır” karakteriyle tanınan oyuncu Alp Balkan, 56 yaşında yaşamını yitirdi. Sanat camiasını yasa boğdu. Ölüm haberinin ardından düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

25 YIL YATALAK ANNESİNE BAKTI

Yakın dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmayan oyuncu Süleyman Yağcı, törende yaptığı açıklamada büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. “Çocuklar Duymasın” dizisindeki “Fısfıs İsmail” karakteriyle hafızalarda yer eden Yağcı, Balkan’ın ailesine yıllarca özveriyle baktığını söyledi. Alp Balkan’ın fedakâr bir evlat olduğunu dile getiren Yağcı, “25 yıl yatalak annesine baktı. Şimdi de 95 yaşındaki babasıyla ilgileniyordu. Gerçekten çok büyük emek verdi. Çok üzgünüz. Ölümüne hâlâ inanamıyorum. Keşke seni hiç tanımasaydım. Daha 4-5 gün önce turnedeydik. Beraber aynı odada kaldık” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

